Les gestes de générosité envers les évacués se multiplient

Les Jeannois font honneur à la réputation de leur hospitalité depuis le début des feux de forêt à Chibougamau. Partout à Roberval, la population multiplie les gestes de générosité à l’égard des évacués, accueillant des inconnus sous leur toit et mijotant des plats pour agrémenter les repas servis au centre d’accueil d’urgence érigé à l’aréna municipal.

Mercredi soir, le meilleur pâté chinois de Roberval se trouvait peut-être à la cafétéria du camp d’hébergement mis en place au centre sportif de la ville. Une purée onctueuse, couronnée par une généreuse portion de porc braisé, gracieuseté du resto-bar Le Draveur et de sa brigade de cuisine.

« Dès que nous avons vu l’ampleur que ça avait, ç’a été vite, vite, vite, raconte la copropriétaire de l’établissement, Marie-Ève Blackburn. On s’est dit : “Go, il faut faire quelque chose.” »

Dès 8 h mercredi, l’entreprise a contacté ses fournisseurs qui ont tous embarqué dans l’élan de solidarité, offrant tout, « des fourchettes de plastique jusqu’aux patates ».

Rapidement, Le Draveur a pris en charge l’élaboration des soupers. Un menu différent attend les évacués jusqu’à samedi. « Il faut varier un peu les repas, explique la propriétaire en riant, sinon les gens vont s’écoeurer d’être icitte ! »

Mercredi soir, ce sont 135 repas qui ont trouvé preneurs à l’aréna municipal. En plus du pâté chinois, une grande bannière alimentaire du coin offrait des barquettes de sushis. Un spaghetti, celui-ci préparé par l’escouade du Dépanneur du Parc, complétait le menu — avec biscuits cuisinés en guise de dessert.

«Ça fait du bien un accueil de même»

Cette attention au bien-être des gens dans le besoin faisait dire à la mairesse de Chibougamau, jeudi, que Roberval était en voie d’établir « un nouveau standard international » en matière d’accueil d’évacués.

Dès 9 h, jeudi matin, deux immenses tourtières, un plat qui fait la renommée du Lac-Saint-Jean, cuisaient dans le fourneau du Dépanneur du Parc. L’endroit n’a jamais aussi bien porté son nom : non seulement sa propriétaire, Marlène Boivin, a décidé de mijoter des repas pour les Chibougamois en détresse, elle a aussi ouvert ses portes à deux couples de déplacés.

« Moi, je crois que dans la vie, nous ne sommes pas riches de ce que nous avons, mais riches de ce que nous donnons », raconte la dame aux yeux heureux. Deux pensionnaires ont quitté vers Québec pour retrouver leur fils. Huguette Boulet et son mari, Jean-Claude Leroux, tous deux 81 ans, entendent quant à eux rester le temps qu’il faudra chez celle qu’ils considèrent déjà comme une nouvelle amie.

« C’est sûr que ça fait du bien, de trouver un accueil de même », souligne l’époux. À ses côtés, sa femme, énergique, raconte que la perspective de dormir sur les lits de camp du centre d’accueil ne les enchantait guère.

« Moi, je suis en forme, mais mon mari est plus malade, explique-t-elle. Nous sommes vraiment contents d’être tombés sur Marlène, elle n’arrête pas de nous gâter ! »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Je ne veux pas les laisser partir, ils sont tellement sympathiques, dit l’hôtesse en riant. Sincèrement, je leur souhaite de retourner samedi parce que je comprends la situation, mais ils ne me dérangent tellement pas. Je vais essayer de les garder confortables et à l’aise aussi longtemps que ce sera nécessaire. »

Personne ne sait encore à quel moment les 13 500 évacués du Québec pourront retrouver leur logis. Huguette et Jean-Claude, eux, écoutaient la télévision, jeudi matin, au moment où leur mairesse s’adressait à la presse, attentifs aux moindres nouvelles.

« Si j’étais dans leur situation et que je me retrouvais loin de chez moi sans personne, comme remisée dans un coin, je ne serais pas à l’aise», indique Marlène Boivin, avant de tourner le regard vers ses pensionnaires et de leur dire : « Vous êtes chez vous, ici. »

Dans les cuisines du Draveur, la brigade s’agitait pour une deuxième journée consécutive. « Ce soir, c’est mac’n’cheese », précise le copropriétaire Nick Gingras. C’est réconfortant et les enfants vont aimer ça ! »