Une nuit aux côtés des «réfugiés climatiques» de Chibougamau

Partir à la hâte, quitter sa vie à contrecoeur avec la peur de la retrouver en cendres à son retour. En cette saison des feux exceptionnelle, cette angoisse étreint plus de 11 000 Québécois qui ont dû évacuer leur ville menacée par les flammes. Le Devoir a passé une partie de la soirée, mercredi, aux côtés des évacués de Chibougamau pour témoigner d’une nuit dans la vie de ces « réfugiés climatiques ».

Mercredi soir à la tombée de la nuit, les évacués continuaient d’affluer à Roberval. Un autobus scolaire déposait une poignée de déplacés d’Obedjiwan à la porte d’un hôtel. « Il ne reste plus de places ici », a vite expliqué quelqu’un venu accueillir les gens majoritairement âgés qui sortent du bus. « Il va falloir trouver ailleurs. »

Mission difficile, sinon impossible : plusieurs établissements affichaient complets en soirée, pris d’assaut par les évacués de Chibougamau arrivés plus tôt en journée.

Plusieurs ont dû se résigner à dormir au centre d’accueil érigé dans l’aréna de Roberval. L’amphithéâtre accueillait, mercredi à 22 heures, la fatigue et la faim d’une centaine de déplacés, partis avec précipitation, 24 heures plus tôt, en abandonnant leur vie derrière.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Ici, le confort d’un matelas familier n’existe pas, l’intimité d’une chambre à soi non plus. Les évacués dorment sur des lits de camp disposés côte à côte, emmitouflés dans une couverture qui les protège peut-être du froid ambiant, mais qui offre une bien maigre défense face au sentiment d’impuissance qui les habite.

« Je suis incapable de dormir, raconte Manon Hamel. Trop stressée. » La dame aux yeux bleus apparaît fatiguée : c’est sa 25e heure sans sommeil. L’angoisse de tout perdre l’étreint, elle craint surtout de ne pas revoir son fils, resté à Chibougamau pour participer à l’effort de guerre contre les feux qui menacent d’avaler sa ville.

« J’ai essayé de le rejoindre trois fois, il ne m’a pas encore rappelé, se désole-t-elle en faisant les 400 pas entre les lits. Je ne suis pas capable de fermer l’oeil : je me demande s’il est correct. En plus les lumières sont fortes ici, le bruit aussi. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Autour de l’aréna, des néons diffusent une lumière crue sur les dormeurs. Dans un coin, un petit groupe d’insomniaques discute. Ailleurs, quelqu’un tente de déjouer l’ennui en écoutant une vidéo sur son téléphone. Parfois, le miaulement plaintif d’un chat en cage se fait entendre, incapable, lui aussi, de fermer l’oeil et de rêver un peu.

Plus rarement, l’éclat d’un ronflement sort d’une couverture tirée sur la tête d’un chanceux capable de trouver le repos. Partout, un même bruit de fond projette ses décibels : c’est le vrombissement mécanique de l’échangeur d’air qui refusera obstinément, pendant la nuit, de baisser le volume.

Quelqu’un entre parfois avec sa valise et, souvent, un moral à plat. « Je ne m’attendais pas à ça, raconte Denis au Devoir après son arrivée, peu avant minuit. J’ai l’impression que c’est un camp d’itinérants : je pensais qu’il y aurait plus de mixité, mais non, dit-il avec un air désolé. C’est plutôt les gens les moins nantis qui se retrouvent ici. »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

À Chibougamau, Denis a insisté pour demeurer chez lui malgré l’ordre d’évacuation. Il a dû se rendre à l’évidence, mercredi en fin de journée : sans épicerie ni eau potable, il n’aurait pas tenu trois jours. Dans son obstination, il dit avoir réussi à fermer l’oeil pour une petite heure en deux jours.

Dans l’aréna, l’absence d’enfants saute aux yeux. La majorité des familles ont trouvé refuge ailleurs, certains à l’hôtel, d’autres chez des Robervalois qui font honneur à la devise de leur ville : À coeur vaillant, rien d’impossible. La population a spontanément ouvert ses portes aux évacués, prêtant un bout de terrain aux campeurs, offrant une chambre libre à ceux et celles dans le besoin.

Manon, elle, a préféré rester à l’aréna malgré la main tendue des Robervalois. « Tu ne sais jamais sur qui tu tombes. Il y avait un monsieur, tantôt, qui insistait en me disant qu’il habitait seul dans une grande maison. Je lui ai dit non trois fois, j’ai préféré ne pas prendre de chance. »

Au centre d’accueil, le personnel monte la garde pendant la nuit pour assurer la quiétude – bien relative – de tout le monde. Les troupes de la Croix-Rouge veillent aux moindres besoins des évacués, distribuant des Tylenol pour soulager les migraines et des bouchons pour atténuer le bruit, prêtant de grandes cages pour les animaux trop à l’étroit et offrant même des gâteries pour calmer l’impatience des bêtes.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Manon a néanmoins l’impression d’être une exilée dans cet aréna impersonnel, entourée par des gradins vides. « C’est carrément ça, insiste Manon. Nous sommes comme des réfugiés climatiques, ici. »

Des quintes de toux résonnent à toute heure en écho sur les murs de l’aréna. Parfois, quelqu’un qui paraissait endormi depuis une heure agite les pieds avec énervement. Allongé sans faire de bruit, il attendait en silence de trouver un sommeil qui persiste à lui échapper. Ne lui reste plus qu’à attendre que la nuit passe ou que ses yeux, enfin, décident de se fermer jusqu’au lendemain.

Peu avant minuit, Manon s’empare de son téléphone. Son fils vient d’appeler : il est sain et sauf, les nouvelles, en plus, paraissent bonnes. « Chibougamau n’a pas l’air en danger », selon son garçon de 28 ans. La mère sait que le vent pourrait vite tourner, mais l’appel de son fils, néanmoins, l’apaise.

« C’est drôle, dit-elle. Lui est à Chibougamau pour sauver sa ville, moi je suis ici pour sauver ma vie. » Pour la première fois de la soirée, elle dépose sa tête sur l’oreiller, enfin prête à dormir, ses yeux bleus brillant de fierté.

À coeur vaillant, rien d’impossible.