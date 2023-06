Des logements pour les Autochtones

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, annoncera ce matin à Ottawa un soutien financier du gouvernement fédéral qui sera versé à des projets de logements abordables destinés aux Autochtones demeurant en milieu urbain, rural et nordique. Elle sera accompagnée pour l’occasion d’autres députés fédéraux et du ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen.

Selon des données de Statistique Canada, la crise du logement touche de façon disproportionnée les Autochtones au pays. Ainsi, en 2021, un Autochtone sur six vivait dans un logement nécessitant des réparations majeures, un taux nettement plus élevé que la moyenne nationale. Les Autochtones seraient aussi beaucoup plus susceptibles de demeurer dans des logements surpeuplés, selon l’agence fédérale.