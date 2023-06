Une longue nuit pour les évacués de Chibougamau

La nuit a été longue et stressante pour plusieurs résidents de Chibougamau qui ont été forcés d’évacuer la ville en catastrophe mardi soir en raison des feux de forêt.

Louise Lizotte avait les traits tirés mercredi matin devant son écran. Comme plusieurs autres sinistrés, elle avait passé la nuit sur la route pour se rendre chez des membres de sa famille à Roberval.

Lorsque sa nièce l’a informé en soirée qu’il fallait évacuer, Mme Lizotte a d’abord eu un moment de doute. « Mais je l’ai crue, car elle n’est pas le genre à paniquer pour rien », explique-t-elle au Devoir par vidéoconférence. Quelques minutes plus tard, la mairesse confirmait l’ordre d’évacuer.

« Mon premier réflexe, ça a été d’essayer de rejoindre mon fils et ma soeur qui n’ont pas de véhicule pour quitter la ville. C’était ça ma priorité. Le reste, ce n’est pas grave, on est assuré. C’était les humains, les animaux et ensuite les bagages. »

Son chat, son chien et celui de sa soeur ont fait le voyage eux aussi. « La mairesse a dit de laisser nos animaux, mais je ne voulais pas laisser les animaux derrière. » Son chum suivait dans un autre véhicule avec un de leur employé qui était lui aussi sans voiture.

C’était la cohue à la station d’essence, où elle a dû attendre plus de 30 minutes pour faire le plein. Car entre Chibougamau et La Doré, petit village du Saguenay-Lac-St-Jean près de Saint-Félicien, il n’y a pas de station d’essence. Impossible, donc, de prendre la route sans un réservoir plein. « Ça a pris deux heures juste pour sortir de la ville ! », s’exclame-t-elle.

Le trajet jusqu’à La Doré prend généralement un peu plus de deux heures. Mais la nuit dernière, Mme Lizotte a mis huit heures à parcourir les 211 kilomètres qui séparent les deux villes.

« Ça n’avançait pas. C’était tellement long, on avait envie de virer de bord, mais on n’avait pas le choix. La voie inverse était réservée aux véhicules d’urgence. »

« Une très longue nuit »

Mme Lizotte n’est pas la seule à avoir passé la nuit sur la route. « Ça a été une très longue nuit ! », affirme Janna Couturier, 21 ans. Avec son conjoint, leurs deux chats et leur chien – leurs « bébés », précise-t-elle – ils ont mis le cap sur la ville de Québec, où ils sont arrivés aux petites heures du matin.

« C’était très stressant, on n’était pas préparé à ça, on n’avait eu aucune information avant ça pour nous dire de se préparer à évacuer. Et là, à 20 h, on a su qu’il fallait partir là, maintenant. »

La veille, le ciel était orangé, une odeur de brûlé flottait dans l’air et une pluie de cendres avait laissé des traces un peu partout dans la ville. Mais mardi, tout semblait normal. En soirée, le ciel était gris. Et puis tout d’un coup, c’était la panique. « J’ai jamais vu mon village aussi actif. C’était fou. Tout le monde était dehors en train de paqueter leur char, c’était vraiment comme l’apocalypse. »

Sylvain Marcil, lui, se préparait à aller travailler quand sa famille l’a avisé qu’il fallait évacuer. « Au début, j’ai dit : “ben non, il ne se passe rien, le voisin passe la tondeuse !” » Mais il s’est vite rendu à l’évidence. Il fait partie des « chanceux » qui avait déjà un réservoir plein. Grâce à cet avantage stratégique, il a été un des premiers à pouvoir quitter la ville avec sa femme, leurs deux enfants et leur chien. « Ça nous a pris juste quatre heures à faire les 200 kilomètres jusqu’à La Doré », se réjouit-il.

M. Marcil se décrit comme quelqu’un qui n’est « pas stressé de nature ». Mais sa fille Rebecca, 16 ans, l’était davantage. « Le fait de tout laisser derrière, on ne sait pas ce qui va se passer avec la ville, raconte-t-elle. Ça m’a quand même fait peur, mais mes parents ont su me rassurer. »

Elle se désole de manquer son bal de finissant, prévu pour samedi, et espère qu’il sera remis quand la situation le permettra. En attendant, elle n’a pas pris de chances… Elle a amené sa robe de finissante dans ses bagages pour être certaine qu’elle ne passe pas au feu !