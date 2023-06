Un ado autiste a disparu de Sherbrooke et «on ne le cherche pas au bon endroit»

Un adolescent autiste de 17 ans, Mamadou Bah, a disparu de Sherbrooke depuis cinq jours, sans téléphone ni argent. Les avis de recherche ont été lancés à Sherbrooke, mais pas à Montréal, et la famille du jeune se désole que les yeux des Montréalais ne soient pas mis à contribution pour le retrouver au plus vite.

« On ne le cherche pas au bon endroit ! » s’est exclamé mardi matin Mouhamadou Ndoye, le beau-père du jeune.

Mamadou Bah, un jeune Noir, parle français. Il a les cheveux noirs. Mince, il mesure 1,90 mètre (6 pieds et 3 pouces) et pèse 68 kilos (150 livres). La journée de sa disparition, il portait un pantalon de jogging noir et gris foncé de marque Calvin Klein, un t-shirt style africain noir à l’arrière et avec des motifs colorés à l’avant, ainsi que des espadrilles noires de marque Vans.

Photo: Fournie par la famille

Vu à Ahuntsic

La police de Sherbrooke a lancé un avis de recherche. Elle a signalé que le jeune homme a été aperçu à la gare d’autobus de Bromont jeudi soir dernier et que le lendemain, il s’est présenté à son ancienne école secondaire Évangeline, dans Ahuntsic-Cartierville, soit le quartier où il a grandi.

Mais l’école n’a pas alerté personne, car ses responsables ne savaient pas qu’il était recherché, a dit M. Ndoye, mardi matin, en entrevue avec Le Devoir.

Le beau-père du jeune a appris lundi que Mamadou était aussi allé samedi à son ancien travail, à l’épicerie Métro André-Grasset dans le quartier Ahuntsic. Lui-même s’y est rendu et a pu voir les caméras qui ont capté des images du jeune en train de mettre des canettes vides dans une machine, en échange d’argent, a-t-il raconté.

Pas d’avis à Montréal

L’homme dit garder espoir mais est inquiet car les médias montréalais n’ont pas diffusé la disparition de son beau-fils. Des médias de Sherbrooke l’ont signalée dans leurs reportages, mais il ne s’y trouve plus, martèle-t-il.

« C’est plus logique de mettre les efforts sur Montréal. Mais personne n’en parle à Montréal. »

La police de Montréal n’a rien diffusé, dit-il. L’homme dit avoir contacté lui-même le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) pour obtenir la diffusion d’un avis de recherche, en vain. Il s’est aussi tourné vers la Société de transport de Montréal (STM), car Mamadou a une fascination pour le métro, a-t-il rapporté. Mais échec là aussi : on lui a dit que c’est la police qui a le pouvoir de lancer des avis de recherche.

Contacté à ce sujet lundi, le SPVM a déclaré n’avoir reçu aucune demande de la police de Sherbrooke. La police montréalaise a expliqué qu’elle n’agit pas sans demande officielle, pour ne pas nuire aux efforts des enquêteurs des autres forces policières.

Mais la police de Sherbrooke a indiqué lundi au Devoir avoir fait la demande. Une affirmation réitérée mardi matin : « On a fait la demande au SPVM, selon le chemin habituel », a déclaré le porte-parole de la police Martin Carrier. Le Service des relations médias a reçu la demande, et les postes de quartier 50, 21 et 10 ont aussi reçu l’avis de recherche, a-t-il ajouté.

Mardi matin, l’avis n’avait pas été diffusé sur le territoire montréalais.

Si vous disposez de toute information sur cette disparition, prière de contacter le Service de police de la ville de Sherbrooke au 819 821-5555.