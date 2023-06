Les enfants de Laval confinés dans leur école ou leur CPE en raison du smog

La Direction régionale de santé publique de Laval recommande aux écoles et aux centres de la petite enfance (CPE) de son territoire de garder les enfants à l’intérieur aujourd’hui en raison du smog lié aux feux de forêt en Abitibi-Témiscamingue. Pas de récréation à l’extérieur donc, de cours d’éducation physique ou d’activités en plein air.

Le directeur régional de santé publique, le Dr Jean-Pierre Trépanier, a émis son avis lundi après-midi. « On a un panache de fumée qui vient des feux de forêt en Abitibi, explique-t-il. La pire journée va être aujourd’hui. » Environnement Canada prévoit dans le Grand Montréal une qualité de l’air « mauvaise » en matinée et après-midi mardi, mais « acceptable » en soirée et la nuit prochaine.

La Santé publique rappelle que le smog peut notamment entraîner une irritation des yeux, une respiration sifflante ou une difficulté à respirer, une augmentation de l’essoufflement à l’effort ainsi qu’une aggravation de l’asthme et des troubles cardiaques et pulmonaires existant. « Certains enfants qui peuvent être asthmatiques et ceux qui font des exercices plus vigoureux à l’extérieur pourraient être affectés par le smog »

Il souligne que sa recommandation de garder les élèves à l’intérieur des écoles et les tout-petits dans les CPE est exceptionnelle. « C’est la première fois que je fais cela en 15 ans », précise le directeur régional de santé publique de Laval. Il croit qu’il pourra lever sa recommandation en fin de journée, mais attends avant de le confirmer.

La Direction régionale de santé publique de Montréal, de son côté, ne recommande pas aux écoles et aux CPE de garder les enfants à l’intérieur. Elle appelle toutefois les Montréalais à la vigilance. Elle les encourage à demeurer à l’intérieur, à fermer les portes et fenêtres de leur domicile, à arrêter l’échangeur d’air (ou le mettre uniquement en mode recirculation) et à éviter de faire toute activité physique à l’extérieur.