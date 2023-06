Développement de deux quartiers à Montréal

Le responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, ainsi que la mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, dévoileront ce matin, à 9 h 30, les grandes lignes du vaste projet d’écoquartier qui doit être construit entre le Vieux-Lachine et la gare du Canal.

Plus à l’est, les membres du consortium Vision Bridge-Bonaventure, composé de promoteurs et de firmes d’architecture, présenteront leur « vision bonifiée » du développement du secteur Bridge-Bonaventure, qui comprend notamment le bassin Peel et la Pointe-du-Moulin, à l’entrée sud du centre-ville de Montréal.