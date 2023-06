Vers plus de centres de pédiatrie sociale en communauté ?

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, et le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, procéderont à une annonce concernant le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté. Ils seront accompagnés par le fondateur et directeur clinique de la Fondation Dr Julien, Dr Gilles Julien, et par le directeur général de la Fondation Dr Julien, M. Alexandre Lebel.

« Un centre de pédiatrie sociale est un espace sécurisant, accessible et accueillant, indique la Fondation Dr Julien sur son site Web. Implanté dans sa communauté, il offre une médecine de proximité adaptée à sa réalité » Depuis 2019, trois centres affiliés à la fondation « ont accompagné plus de 2700 enfants en situation de grande vulnérabilité ».