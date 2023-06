Une coalition veut fermer les salons de bronzage

Dix ans après l’entrée en vigueur de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel, qui a interdit l’accès aux salons de bronzage aux jeunes de moins de 18 ans, une coalition réclame la fin de ce type de commerce.

Parmi cinq actions proposées par la Coalition priorité cancer au Québec, dans le but de prévenir les cas de cancer de la peau, on retrouve celle de « bannir les salons de bronzage ».

La directrice générale de la coalition, Eva Villalba, mentionne que la surexposition aux rayons UV, avant l’âge de 35 ans, augmente le risque de développer un cancer de la peau.

« C’est quoi la justification d’avoir des salons de bronzage ? Qu’est-ce que ça nous apporte qu’on ne peut pas avoir de manière plus saine ? », demande-t-elle en soulignant que le Brésil et l’Australie ont déjà banni cette pratique.

Mme Villalba compare les cabines lumineuses aux produits du tabac.

« C’est une mode désuète et malsaine, juge la directrice générale. Quand on a appris que la cigarette causait le cancer, on a mis en place des mesures. »

Elle martèle qu’avec l’évolution des connaissances médicales sur les effets de la surexposition aux rayons UV, « il n’y a plus de raisons de se mettre la tête dans le sable comme une autruche ».

Selon Santé Canada, « il n’existe aucun moyen sécuritaire de bronzer ». L’agence fédérale recommande ainsi « de ne pas utiliser d’appareils de bronzage ».

On peut lire sur l’avis publié en ligne par Santé Canada que certains appareils de bronzage « peuvent émettre en moyenne de 2 à 14 fois plus de rayons UVA et jusqu’à 10 fois plus de rayons UVB que le soleil de midi, en été ».

Pour le moment, le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se contente d’une campagne de communication annuelle afin de sensibiliser la population aux risques de l’exposition aux rayons UV.

Dans une réponse transmise par courriel, le MSSS et la Direction nationale de santé publique disent prendre « très au sérieux les risques de cancer de la peau lié à l’exposition [aux] rayons ultraviolets ».

On ne prévoit toutefois pas pour le moment de nouvelles réglementations plus sévères contre les cabines de bronzage.

En plus de s’attaquer aux salons de bronzage, la coalition propose d’installer des distributeurs de crème solaire dans les parcs et dans les piscines publiques, d’assurer la présence de zones d’ombre dans les espaces publics extérieurs, de financer des programmes de sensibilisation au cancer de la peau auprès des jeunes et de développer un programme de prévention pour les personnes qui travaillent à l’extérieur.

