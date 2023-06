Plus de 1000 soldats et pompiers au coude à coude pour combattre les feux de forêt au Québec

Environ 100 soldats et 200 pompiers s’ajouteront en renfort pour contenir les feux de forêt qui font rage au Québec. Un total de 1000 personnes sera ainsi déployé sur la Côte-Nord et en Abitibi. De la pluie devrait aussi bientôt leur venir en aide.

Une centaine de soldats des Forces armées canadiennes sont arrivés à Sept-Îles dimanche pour une formation d’une journée à la lutte aux incendies de forêt. Dès ce soir, ou lundi matin, ils se joindront à la centaine de soldats déjà déployés pour contenir les deux brasiers de 350 km2 qui font rage dans les environs de Sept-Îles.

L’armée a été appelée en renfort, car les pompiers des autres provinces en ont déjà plein les bras avec des feux dans leur province d’origine. « C’est l’ensemble canadien qui subit tout ça », a souligné le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en point de presse dimanche matin, notant le caractère rare de cette demande.

Le nombre de feux de forêt actifs est passé de 138 à 141 dans les dernières heures. Les pompiers et soldats se concentrent seulement sur 35 d’entre eux, faute de moyens.

Québec doit se tourner vers d’autres pays, notamment les États-Unis, le Chili, le Portugal et la France pour de l’aide. Plus de 300 pompiers de l’étranger ont été ainsi demandés pour combattre les feux de la Côte-Nord, mais aussi en Abitibi. Leur aide n’a pas été confirmée. Quelque 475 pompiers de la SOPFEU travaillent déjà d’arrache-pied pour contenir les flammes.

« Pour l’instant », il n’y a « aucune inquiétude » dans un futur proche d’un feu qui pourrait atteindre une municipalité comme Val-d’Or, selon le ministre Bonnardel.

N’empêche, la Ville de Val-d’Or a annoncé samedi soir l’évacuation d’urgence de plusieurs secteurs. L’état d’urgence a été déclaré et les évacuations y sont obligatoires, à l’instar des banlieues de Sept-Îles il y a quelques jours.

Québec a élargi l’interdiction de se rendre en forêt. Non seulement la Côte-Nord et l’Abitibi sont visés par cette mesure drastique, mais également tout le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le nord de Lanaudière et des Laurentides ainsi qu’une partie de l’Outaouais et de la Mauricie. « C’est important en ce moment de ne pas aller en forêt sur tout le territoire du Québec », a exhorté la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina.

Un coup de main de dame nature est attendu en début de semaine sur la Côte-Nord. Trois jours de pluie sont attendus à partir de mardi prochain. Le temps sec devrait se poursuivre cependant en Abitibi.