Au tour de citoyens de Val-d’Or d’être évacués en raison des feux de forêt

La Ville de Val-d’Or a annoncé samedi soir l’évacuation d’urgence de plusieurs secteurs en raison de deux incendies de forêt hors de contrôle et de la mauvaise qualité de l’air. L’état d’urgence a été déclaré et les évacuations sont obligatoires.

Les secteurs concernés sont ceux de Louvicourt, du lac Wyeth, du lac Gueguen, du lac Matchi-Manitou et du lac Villebon.

Les personnes se trouvant dans ces zones ont dû évacuer les lieux à 19 h, pour une durée indéterminée.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) indique qu’aucun feu de forêt ne menace actuellement le territoire urbain de la ville de Val-d’Or. La santé publique recommande toutefois de rester chez soi les fenêtres fermées en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Du côté de Lebel-sur-Quévillon et Sept-Îles, où il y a eu des évacuations, les feux n’ont pas progressé. Les citoyens de Chapais ont pu réintégrer leur domicile samedi après-midi. Quelque 200 militaires arrivent sur la Côte-Nord en fin de semaine en renfort.

À Sept-Îles, un service de navette en continu est mis en place dimanche entre le centre-ville et l’aéroport. Les départs s’effectuent du Centre socio-récréatif, sur l’avenue Jolliet, à toutes les demies de l’heure, jusqu’à 22 h 30. Les départs de l’aéroport sont annoncés toutes les heures, jusqu’à 23 h.

Des conférences de presse des maires des villes de Sept-Îles et Lebel-sur-Quévillon seront diffusées sur les pages officielles Facebook de leurs municipalités dimanche avant-midi, à 10 h 30 et 11 h 00 respectivement.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, feront le point sur l’état de la situation sur les feux de forêt au Québec en point de presse dimanche, vers 10 h 00.

La SOPFEU rapportait 140 incendies de forêt en activité, dimanche matin, au Québec.

Des sites de la SÉPAQ fermés

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) ajoute 11 nouveaux établissements à la liste de ceux qui sont maintenant visés par une interdiction d’accès totale ou partielle en raison des risques de feux de forêt, et ce à compter de 8 h dimanche matin.

Parmi les sites de la SÉPAQ qui sont complètement interdits d’accès, il y a ceux du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc national des Monts-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et de la Réserve faunique du Saint-Maurice, en Mauricie et de la Réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, sur Côte-Nord.

Les autres sites de la SÉPAQ complètement interdits d’accès en raison des feux de forêt sont aux parcs nationaux d’Aiguebelle et d’Opémican, en Abitibi-Témiscamingue, dans la Réserve faunique La Vérendrye, dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais, dans le parc national de la Pointe-Taillon et au centre touristique du Lac-Kénogami, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que dans la Réserve faunique Rouge-Matawin située dans les régions des Laurentides et de Lanaudière.