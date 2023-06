Les autorités déclarent que le feu de forêt d’Halifax est en grande partie maîtrisé

De fortes pluies et des renforts militaires sont arrivés samedi pour aider à étouffer les incendies de forêt qui ont détruit des maisons et provoqué l’évacuation de milliers de personnes à travers la Nouvelle-Écosse.

Le feu de forêt majeur qui a ravagé 150 maisons près d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, est maîtrisé à 85 % et ne gagne plus de terrain, selon les autorités locales.

Les nouvelles étaient également bonnes dans toute la province, où le premier ministre, Tim Houston, a déclaré que le nombre total d’incendies de forêt actifs était passé de 10 le matin à cinq en milieu d’après-midi.

« Si vous sortez, vous verrez quelque chose de beau : de la pluie, et j’espère beaucoup », a-t-il déclaré lors d’un breffage samedi après-midi.

Le seul incendie qui reste hors de contrôle est celui du comté de Shelburne, dans le coin sud-ouest de la province – le plus important de l’histoire de la Nouvelle-Écosse – qui reste « effrayant », a affirmé M. Houston.

Pendant ce temps, au centre provincial des feux de forêt, à Shubenacadie, au nord d’Halifax, environ 20 soldats des Forces armées canadiennes se tenaient sous la pluie battante à l’extérieur d’un véhicule blindé léger (VBL).

Le lieutenant-colonel Michael Blanchette a déclaré que le contingent initial de la Base des Forces canadiennes de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, était arrivé pour une « mission d’enquête » pour voir quel soutien militaire était nécessaire dans l’effort de lutte contre les incendies.

Il a expliqué que le véhicule blindé dispose d’un système de visée thermique qui pourrait être en mesure de détecter les points chauds cachés, en particulier la nuit, tandis que les soldats peuvent fournir une « capacité de lutte contre les incendies de bas niveau », comme l’élimination des points chauds plus petits après le passage des pompiers.

M. Blanchette a précisé que les militaires du Canada atlantique avaient l’habitude d’être appelés pour des inondations et des tempêtes hivernales, mais qu’il n’avait jamais répondu à un feu de forêt auparavant. « C’est une première fois pour nous », a-t-il déclaré.

Le regain des flammes n’est pas exclu

David Steeves, un technicien du ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la province, a expliqué aux journalistes samedi matin que l’incendie est concentré dans une zone de 9,5 kilomètres carrés et qu’il ne devrait plus grossir.

Les efforts de lutte contre le brasier, combinés au retour de la pluie, expliqueraient cette bonne nouvelle.

« On passe tranquillement du statut d’incontrôlable à maîtrisé, a souligné M. Steeves. Ce que cela veut dire, c’est qu’avec les ressources qui sont présentement sur le terrain et les efforts de lutte contre les flammes qui ont déjà eu lieu, le feu ne devrait plus se propager. »

Malgré tout, M. Steeves a rappelé que la situation demeure inquiétante dans de nombreux secteurs. Les équipes continuent de surveiller attentivement le périmètre de l’incendie et les points chauds, tandis qu’un regain des flammes à certains endroits n’est pas exclu.

Il a expliqué que l’incendie était loin d’être éteint et que des braises pouvaient encore se cacher profondément dans des endroits où la pluie ne pénètre pas, provoquant un risque de rallumage.

« On pourrait être ici pour plusieurs semaines, voire des mois, avant que notre commandant soit à l’aise de déclarer l’incendie comme étant éteint », a-t-il prévenu.

Le feu qui s’est déclaré dimanche dernier dans la région d’Halifax a traversé un certain nombre de zones résidentielles, brûlant environ 200 structures — dont 151 maisons — et provoquant l’évacuation de plus de 16 000 personnes.

Le météorologue d’Environnement Canada Bob Robichaud a déclaré qu’entre 25 et 50 millimètres de pluie étaient tombés samedi dans certaines parties de la province, ajoutant que les températures s’étaient également refroidies. Il a déclaré que la qualité de l’air dans la plupart des zones touchées s’était également considérablement améliorée.

Le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum, a mentionné que la pluie avait soulagé samedi le travail des pompiers. Il a toutefois signalé que les précipitations pouvaient aussi compliquer leur mission en provoquant des chutes.

« Ils vont être très sales, très mouillés et ils vont avoir froid, a-t-il lancé. Nous sommes heureux du retour de la pluie, mais ce ne sera pas une journée facile pour nos pompiers. »

M. Meldrum a d’ailleurs indiqué que deux pompiers avaient déjà été blessés par le stress thermique et qu’un autre s’était cogné la tête en déplaçant de l’équipement.

Saison historique

Malgré ces nouvelles positives concernant l’état de l’incendie, des milliers de personnes évacuées devront patienter un peu plus avant de pouvoir regagner leur domicile.

L’ordre d’évacuation a été levé dans certaines régions qui n’ont pas été touchées par le feu en fin de journée vendredi, mais M. Meldrum a prévenu qu’il y avait encore des vérifications à faire pour s’assurer que les autres secteurs évacués soient sécuritaires pour le retour des résidents.

La ville a spécifié samedi que les résidents pourraient ne pas être en mesure de retourner dans la zone la plus touchée pendant 10 à 14 jours.

Dans le comté de Shelburne, 6700 personnes – environ la moitié de la population de la municipalité – sont restées hors de chez elles alors que l’incendie qui a forcé leur évacuation continuait de devenir incontrôlable.

Le feu de forêt de Barrington Lake, qui a commencé samedi, a atteint 230 kilomètres carrés – le plus grand feu de forêt enregistré dans l’histoire de la province. Il a consommé au moins 50 maisons et chalets.

La Nouvelle-Écosse connaît l’une des pires saisons de feux de forêt de son histoire, alors qu’il y avait 11 incendies actifs dans la province vendredi soir.

Un porte-parole du ministère des Ressources naturelles, Dave Rockwood, a dit qu’il était plutôt optimiste, mais prudent, sur le fait qu’il n’y aurait plus de croissance et que les pompiers pourraient utiliser des tactiques plus directes pour contenir l’incendie. Dès samedi matin, deux autres feux jugés non maîtrisés ont été classés comme « maîtrisé » plus tard dans la journée, a-t-il ajouté.

Le premier ministre Houston a confirmé que les écoles du comté de Shelburne seraient fermées lundi et mardi.

Un contingent de 17 pompiers du nord-est des États-Unis est également arrivé au centre des incendies de forêt plus tard samedi, où ils ont été informés avant d’être déployés pour aider les efforts de lutte contre les incendies.