Des pompiers épuisés, rapatriés de l’Ouest canadien, bloqués à l’aéroport Trudeau

Une quinzaine de pompiers professionnels de Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sont réduits à dormir tant bien que mal sur le sol de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. En raison des annulations de vol en série que connaît Air Canada depuis quelques jours, ils ont été coincés comme quantité d’autres passagers, malgré les urgences qui les requièrent dans le nord du Québec.

« En fait, ça fait pratiquement 48 heures qu’on n’a pas dormi. Quand notre vol d’Edmonton à Québec a été cancellé hier soir, Air Canada devait au moins nous trouver des chambres. Ils n’ont rien fait. Quand on est arrivé ici, on n’avait rien pantoute. Là, on s’achète des bouteilles d’eau à quatre piasses pis on dort comme on peut », explique au Devoir, les traits tirés, le pompier professionnel Jonathan Tousignant.

Un groupe de six autres pompiers de la SOPFEU, expliquent ses collègues, s’est retrouvé à Ottawa hier après avoir fait des pieds et des mains pour tenter de rallier le Québec alors qu’Air Canada voit ses services réguliers largement perturbés.

Bloqués à l’aéroport

Plusieurs pompiers québécois partis d’Edmonton espéraient pouvoir gagner les environs de Sept-Îles au plus vite. L’état d’urgence a été déclaré sur la Côte-Nord vendredi matin. « Nous autres on veut aider, pis là on ne peut juste pas », explique le pompier Pascal Gaudet. Plusieurs pompiers se sont spontanément massés pour témoigner de leurs frustrations à l’égard d’Air Canada compte tenu de la situation d’urgence.

« On devait être 14 jours dans l’Ouest. Il manque de pompier partout ! Ils ont décidé de vite nous ramener au Québec pour aider. Mais là on est pris ici ! Et c’est pas de la faute de la SOPFEU pantoute mais d’Air Canada », répète Jonathan Tousignant tandis que ses camarades opinent tous dans le même sens.

Photo: Jean-François Nadeau Le Devoir

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a annoncé avoir demandé du renfort du côté de l’armée canadienne. Plus de brasiers sont en activités au Québec. Pendant ce temps, des pompiers professionnels se trouvent coincés à Montréal en raison des problèmes éprouvés par la compagnie aérienne canadienne. « En 16 ans de métier, affirme le pompier Jonathan Tousignant, je n’ai jamais vu autant de feux en même temps. C’est fou. »

Impossible apparemment de trouver d’autres vols pour ces pompiers. Si bien que cette équipe de la SOPFEU encadrée par Mathieu Tremblay, un pompier de Rimouski, s’est résolue en dernier recours samedi matin à acheter des billets individuels d’autobus. Le trajet risque d’être long puisque ces pompiers professionnels doivent d’abord se rendre à Québec avec leur barda avant de pouvoir être affectés ensuite vers les foyers d’incendies qui nécessitent leur expertise.

Besoin de repos

Jointe par Le Devoir, une responsable des communications de la SOPFEU, Isabelle Gariépy, indique ne pas être au fait de la situation de ces pompiers coincés à Dorval. Elle s’efforçait tout de même de temporiser. « Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va changer quelque chose pour l’intervention des incendies. Nous avons d’autres moyens pour les conduire là-bas. »

Les pompiers étendus pêle-mêle au sol, chargés comme des mulets, ne sont pas du même avis. Le pompier Pascal Gaudet était couché au sol sur une simple couverture depuis plusieurs heures. « On n’a pas dormi deux heures. Ça va faire 48 heures qu’on dort pas. Pis une fois arrivés en autobus aux feux, c’est pas sûr pantoute qu’on va être prêt à y aller tout de suite ! Va falloir se reposer un peu. C’est plate parce que nous autres on voudrait pouvoir y être. On veut juste ça ! »

Photo: Jean-François Nadeau Le Devoir

Les pompiers affirment tous qu’il fait des pieds et des mains depuis des heures pour essayer de les amener au plus vite sur les lieux des incendies. Rien à faire. « On est une quinzaine là à Dorval. Il y en a six autres hier qui se sont rendus à Ottawa », déplore Mathieu Tremblay, inquiet que ce cul-de-sac dans lequel se trouvent ses troupes puisse faire de la mauvaise publicité à la SOPFEU. « C’est pas de notre faute pantoute ce qui se passe. »

« Les feux sont là et ça nous fait un pincement au coeur de pas pouvoir y être. On veut juste être là nous autres », renchérit au un autre pompier de la SOPFEU. « Lui [désignant Mathieu Tremblay], il peut pas parler. Nous autres on peut le dire que ça n’a pas d’allure. »

Des dizaines de vols d’Air Canada étaient annulées encore samedi matin. Les queues devant les services à la clientèle s’allongeaient. L’impatience des voyageurs était palpable. Même après tous les déboires qu’a connus la compagnie au cours des derniers jours, « c’est la pire journée qu’on a eue jusqu’ici », a laissé tomber samedi matin un commis d’Air Canada.