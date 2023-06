Si vous les avez manqués

Balado | Les enfants en retard de développement attendent

En février dernier, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, annonçait que plus de 20 000 jeunes Québécois ont été diagnostiqués par l’entremise d’Agir tôt, un programme destiné à détecter le plus rapidement possible les problèmes de développement des enfants avant l’âge scolaire. Mais combien de ces tout-petits ont vraiment reçu les services nécessaires ? Et dans quels délais ?