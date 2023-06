Des centaines de pompiers internationaux en renfort pour combattre les feux au Canada

Près de 700 pompiers d’Afrique du Sud, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis devraient arriver au Canada au cours des deux prochaines semaines pour aider au début anormalement intense de la saison des incendies de forêt.

Déjà plus de 500 pompiers, commandants des interventions et autres travailleurs internationaux sont au front en Alberta et une centaine d’autres sont arrivés des États-Unis vendredi.

La province de l’Ouest lutte contre plusieurs incendies graves depuis le début du mois de mai. Une soixantaine sont en cours, dont 18 non maîtrisés.

Les Forces armées canadiennes ont aussi mobilisé le mois dernier plusieurs centaines de soldats en Alberta pour prêter main-forte. Elles entraînent davantage de militaires pour maintenant aider la Nouvelle-Écosse, a indiqué le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair.

L’armée et la Garde côtière canadienne apportent également du soutien avec de l’équipement, a-t-il ajouté.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) a signalé qu’en date de vendredi après-midi, 324 incendies brûlaient à travers le pays, et 167 sont considérés comme non maîtrisés. Cela comprend l’incendie de Tantallon à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui a détruit ou endommagé 151 maisons jusqu’à présent.

Ce plus récent bilan représente un bond important par rapport à jeudi, lorsque l’agence dénombrait 209 incendies, dont 87 non maîtrisés.

Le nombre d’incendies, leur ampleur et leur gravité, ainsi que le nombre d’endroits touchés mettent à rude épreuve les ressources du Canada. Le CIFFC a donc demandé l’aide de partenaires internationaux.

Depuis le début de la saison, 443 pompiers et autres travailleurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis se sont rendus au Canada, principalement en Alberta. Certains sont allés dans les Territoires du Nord-Ouest et un petit nombre jusqu’à présent ont atterri en Nouvelle-Écosse.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis vont tous mobiliser plus de pompiers dans les prochains jours, a précisé M. Blair. La plupart se dirigent à nouveau vers l’Alberta, mais certains s’envoleront vers la Nouvelle-Écosse.

De plus, six bombardiers à eau du Montana devraient arriver en Nouvelle-Écosse pour aider vendredi et samedi, après avoir obtenu l’autorisation d’utiliser la piste d’atterrissage de la base des Forces armées canadiennes Greenwood.

« J’aimerais offrir mes plus sincères remerciements à tous les pompiers, professionnels de la gestion des urgences, qui ont quitté leurs communautés et, dans certains cas, leur pays, pour soutenir nos efforts ici au Canada, a déclaré M. Blair. Nous sommes reconnaissants pour leur travail et leur dévouement. »

Le haut-commissariat sud-africain à Ottawa a annoncé vendredi que 200 pompiers et 15 cadres quitteraient l’Afrique du Sud samedi et qu’ils se rendraient en Alberta pour 35 jours. Devraient suivre le 10 juin 200 autres pompiers et 13 cadres.

La ministre sud-africaine de l’Environnement, Barbara Creecy, a indiqué que c’était la cinquième fois que les deux pays partageaient du personnel de lutte contre les incendies.

« La vaste expérience et la formation de ces pompiers renforceront considérablement les efforts pour supprimer et gérer les incendies de forêt en Alberta », a-t-elle affirmé dans un communiqué.

L’aide de l’Afrique du Sud n’a pas été sans controverse dans le passé. En 2016, 300 pompiers se sont envolés pour Fort McMurray pour aider à l’incendie majeur qui a forcé l’évacuation de la ville, mais un déploiement d’un mois a duré moins de deux semaines en raison d’un différend sur la rémunération.

Les pompiers étrangers reçoivent des allocations et un salaire supplémentaire lorsqu’ils combattent des incendies dans des juridictions étrangères. Les pompiers sud-africains avaient déploré que leur salaire en Alberta eût été inférieur à ce que les Canadiens empochaient.

Le ministre Blair a assuré que le salaire serait réglé correctement cette fois-ci.

Encore pour plusieurs semaines

M. Blair a déclaré vendredi qu’un temps plus frais est attendu dans l’Ouest canadien et de la pluie en Nouvelle-Écosse, ce qui devrait contribuer à améliorer la situation. Mais les avertissements d’incendies graves devraient se poursuivre dans la plupart des provinces pendant encore quatre à cinq semaines au moins.

« La situation reste grave dans tout le pays, a soutenu M. Blair. Nous espérons que l’amélioration des conditions météorologiques et la pluie contribueront aux efforts de lutte contre les incendies, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. »

Les feux ont couvert plus de 27 000 kilomètres carrés au Canada au cours des deux derniers mois, soit plus de 10 fois la superficie moyenne de terres brûlées par les incendies au cours de la dernière décennie.

Jusqu’à présent, plus de 96 % des sols brûlés se trouvaient dans l’Ouest canadien et les Territoires du Nord-Ouest, mais le week-end dernier, la situation s’est aggravée en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et maintenant certaines parties de l’Ontario et du Québec sont également touchées.

« Il y a un certain nombre d’incendies très importants — plus de 100 qui ont maintenant éclaté au Québec — et certains d’entre eux ne sont pas maîtrisés et sont assez graves », a mentionné M. Blair.

La base de données du Centre interservices des feux de forêt du Canada fait état de 113 incendies au Québec depuis jeudi, et 76 d’entre eux sont classés comme étant non circonscrits.