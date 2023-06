Sept Canadiens seront au triathlon de Montréal

Sept Canadiens, dont quatre Québécois, participeront au triathlon de Montréal qui se déroulera les 24 et 25 juin, a annoncé le comité organisateur de l’événement jeudi.

Amélie Kretz, qui pourrait devenir la première Québécoise à participer trois fois aux Jeux olympiques dans cette discipline, sera sur la ligne de départ de l’épreuve féminine, tout comme sa compatriote Emy Legault, de L’Île-Perrot. L’Ontarienne Dominika Jamnicky complétera le trio local.

Du côté masculin, les Québécois Jérémy Briand et Charles Paquet seront accompagnés du Manitobain Tyler Mislawchuk, troisième à Montréal en 2019, et de Martin Sobey, de l’Île-du-Prince-Édouard.

Une épreuve de relais mixte est également prévue au calendrier.

Les volets sprint masculin et sprint féminin seront chacun composé de 750 m de nage dans le bassin du Vieux-Port de Montréal, suivis de 20 km de vélo dans les rues de la métropole et de 5 km de course.

Quant à l’épreuve de relais mixte, chaque équipe sera composée de deux hommes et de deux femmes qui devront chacun réaliser un triathlon (300 m de nage, 6,6 km de vélo et 2 km de course). La composition des équipes sera révélée à une date ultérieure.

Quelque 110 triathloniens (hommes et femmes) provenant d’une vingtaine de pays s’affronteront sur la distance sprint et lors de l’épreuve du relais mixte à la seule étape des séries des Championnats World Triathlon présentée en Amérique du Nord.

Plusieurs têtes d’affiche feront partie de ce groupe, dont la meneuse au classement mondial, l’Américaine Taylor Spivey, et les Britanniques Georgia Taylor-Brown, championne à Cagliari, en Italie, dimanche dernier, et Beth Potter. Du côté masculin, les médaillés olympiques Kristian Blummenfelt et Alex Yee seront notamment de la partie.

Le triathlon de Montréal fait partie du processus de qualification en vue des Jeux olympiques de Paris de 2024.

L’escale montréalaise sera la quatrième du calendrier, qui en compte sept au total, dont les finales qui se dérouleront à Pontevedra, en Espagne, du 22 au 24 septembre prochains.