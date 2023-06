Incertitude quant à l’avenir d’une coopérative au monastère du Bon-Pasteur

L’incertitude règne quant à l’avenir d’une coopérative d’habitation créée au milieu des années 1980 pour offrir un toit abordable à des dizaines de locataires. Ces derniers ignorent s’ils pourront un jour réintégrer leur logement, abîmé en raison de l’incendie qui a endommagé le monastère du Bon-Pasteur jeudi dernier.

« Les deux, trois premiers jours [après l’incendie], c’était le coup. Je ne pouvais pas fonctionner et je me suis dit : j’étais dans le ciel et je suis tombé en enfer », confie Alba Escobar, une des membres fondatrices de la coopérative de 27 logements Sourire à la vie, créée en 1986.

La coopérative se trouvait dans un bâtiment adjacent à la chapelle du Bon-Pasteur, devant laquelle Le Devoir a rencontré jeudi Mme Escobar, qui n’a pu réprimer des larmes en regardant le toit calciné du monastère. « À l’intérieur, c’était merveilleux », se remémore celle qui espère pouvoir un jour réintégrer le bâtiment patrimonial, où elle a forgé de nombreuses amitiés au fil des années.

L’impasse

Depuis l’incendie survenu le 25 mai, les locataires de la coopérative, qui proposait des loyers abordables et plusieurs logements de grande taille, sont dans l’impasse. Certains d’entre eux sont logés temporairement à l’hôtel, tandis que les autres ont trouvé refuge chez des proches ou des amis. Mais aucun d’entre eux n’a encore déniché un logement permanent où demeurer le temps que la reconstruction du bâtiment de l’arrondissement de Ville-Marie soit terminée. Or, celle-ci pourrait prendre plusieurs années, appréhendent plusieurs locataires.

« On priorise nos membres qui sont le plus vulnérables pour les reloger, mais pour l’instant, il n’y a pas encore de conclusions positives », soupire Amélie Escobar, qui se présente comme la porte-parole de cette coopérative, où elle demeurait depuis huit ans avant que cet incendie bouleverse son quotidien.

Les locataires de cette coopérative déboursaient des loyers abordables par rapport à la moyenne du marché. Pascale Huberty, par exemple, avait un loyer de 831 dollars par mois pour un appartement de deux chambres à coucher qu’elle occupait depuis sept ans avec sa fille et son mari. Ceux-ci demeurent actuellement dans l’appartement d’un proche, en attendant de dénicher un logement locatif à la hauteur de leurs moyens financiers.

« Une chance que j’ai une amie qui m’a offert de m’offrir une chambre », constate Alba Escobar, qui demeure entre-temps chez son fils. L’octogénaire compte parmi plusieurs locataires âgés de la coopérative qui appréhendent la recherche d’un appartement dans ce secteur dispendieux au coeur de la métropole, où elle s’est bâti une nouvelle vie il y a près de 40 ans, après avoir quitté l’Argentine, son pays d’origine. « C’était ma maison », soupire-t-elle.

La Fédération de l’habitation coopérative du Québec (FHCQ) indique pour sa part avoir déniché depuis vendredi 25 logements disponibles dans ses efforts pour aider la coopérative Sourire à la vie. Ceux-ci ne répondent toutefois pas tous aux besoins des locataires de l’organisme, précise le directeur général de la FHCQ, Patrick Préville. « Mais ce sont quand même des coops de qualité », ajoute le gestionnaire, qui indique que « la majorité » de celles-ci sont situées dans la grande région de Montréal.

En plus de cette coopérative, la résidence pour aînés Aurélie-Cadotte, qui compte 38 logements, a aussi été affectée par cet incendie, qui a forcé l’évacuation de tous ses locataires. « Il y en a beaucoup qui sont en panique parce qu’ils sont devant une incertitude totale. Ils ne savent pas où aller », relève la gestionnaire des lieux, Matilde Fraga, qui multiplie les appels pour tenter de trouver des logements pour ses anciens locataires.

Un avenir incertain

Amélie Escobar s’inquiète d’ailleurs de la perspective que la coopérative Sourire à la vie ne puisse pas réintégrer le monastère du Bon-Pasteur, au terme de sa reconstruction. Depuis sa création, l’organisme dispose d’un bail emphytéotique avec la Ville qui lui permet d’occuper les lieux à un prix avantageux, et d’ainsi être en mesure d’offrir des logements abordables à ses résidents. Or, « est-ce que la vocation initiale du site sera conservée après la reconstruction ou pas ? On ne le sait pas », soulève la locataire.

« On veut une coop, qu’il n’y ait pas des entrepreneurs qui construisent des condos à 3000 dollars par mois », lance Pascale Huberty, qui entend « se battre » pour éviter qu’une telle situation se produise.

En entrevue au Devoir jeudi, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a réitéré l’importance de reconstruire le monastère du Bon-Pasteur, qui a une riche valeur patrimoniale. Le gouvernement Legault ne s’engage toutefois pas à aider les organismes qui logeaient dans ce bâtiment à pouvoir réintégrer les lieux aux termes de ce chantier.

« On est en train d’évaluer l’ampleur des dégâts. Il faut aussi évaluer les coûts de reconstruction, parce qu’on parle quand même d’argent public. Et ensuite, ce sera des questions [le maintien d’une coopérative et d’une résidence de personnages âgées] sur lesquelles on pourra se pencher. Mais c’est certain qu’avec la Ville de Montréal, on a cette volonté conjointe de pouvoir reconstruire. Est-ce que ce sera nécessairement identique à l’ancien ? Par définition, je pense que c’est impossible. Mais sur le fond, il y a cet engagement que ça reste un bâtiment d’utilité publique et qu’on puisse sauver ce qu’il y a à sauver », a déclaré M. Lacombe.

