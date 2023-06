Les consultations sur la réforme Drainville

C’est jeudi que débute à Québec l’examen en commission parlementaire du projet de loi 23, une réforme qui donne notamment au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, le pouvoir d’annuler les décisions des centres de services scolaires du Québec, de nommer leurs directeurs généraux et d’avoir son mot à dire sur la formation continue des enseignants.

Associations, syndicats, organismes et experts invités viendront déposer leur mémoire et défileront à l’Assemblée nationale jusqu’à mardi prochain afin de faire connaître leurs points de vue et leurs recommandations.