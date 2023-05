Le temps chaud et sec alimente les feux de forêt en Nouvelle-Écosse

Alors qu’une série de feux de forêt sans précédent en Nouvelle-Écosse n’étaient toujours pas maîtrisés mercredi matin, pour un quatrième jour, les autorités espéraient une pause dans le temps sec et venteux. Mais ces conditions plus clémentes n’arriveront probablement pas avant vendredi soir au plus tôt, selon les dernières prévisions.

Et tandis que les responsables municipaux songeaient mardi à autoriser certaines des 16 000 personnes évacuées de leurs résidences de la région d’Halifax à rentrer chez elles, le chef adjoint des pompiers, David Meldrum, a clairement refroidi les espoirs, mercredi matin, compte tenu des prévisions météorologiques.

M. Meldrum a déclaré que l’incendie de 8,4 kilomètres carrés au nord-ouest du centre-ville d’Halifax, qui a légèrement augmenté du jour au lendemain, pourrait s’embraser à nouveau en raison des conditions météorologiques.

Les rafales du sud-ouest devaient atteindre 25 km/h et la température environ 25 °C, le taux d’humidité restant très faible à environ 20 %.

Le chef adjoint Meldrum rappelle que dans ces conditions, le feu pourrait rapidement se développer et se propager, c’est pourquoi la zone d’évacuation de 100 kilomètres carrés ne changera pas pour le moment.

Les autorités affirment qu’environ 200 bâtiments, dont 151 maisons, ont été rasés depuis le début de l’incendie dans la région d’Upper Tantallon dimanche après-midi.

David Steeves, technicien en foresterie au ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, a expliqué que les vents du sud sont considérés comme des « desséchants » — ils aspirent l’humidité des feuilles et des brindilles au sol. « Ce pourrait être un jour très dangereux aujourd’hui pour les gens sur le terrain », a prévenu M. Steeves.

Pendant ce temps, un incendie non confiné beaucoup plus important dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a forcé 2000 personnes à quitter leur domicile depuis que l’incendie s’est déclaré en fin de semaine dans le comté de Shelburne.

L’incendie au nord-ouest de Barrington s’était étendu mercredi à près de 200 kilomètres carrés, ce qui en faisait l’un des plus importants feux de forêt jamais enregistrés en Nouvelle-Écosse.

De plus, un troisième incendie non maîtrisé brûle près d’East Pubnico, dans le sud-ouest de la province, bien qu’il soit minuscule en comparaison, à « seulement » un kilomètre carré, mais en croissance.

Aucun mort ou blessé n’a été signalé jusqu’ici à la suite de ces incendies en Nouvelle-Écosse.