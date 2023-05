Québec et Ottawa pressés d’agir contre les violences en ligne misogynes

Québec et Ottawa tardent à poser des gestes concrets pour enrayer les insultes, le harcèlement et les menaces faites en ligne contre les femmes, déplorent les responsables de la campagne de sensibilisation Stop les cyberviolences.

« Chaque année, ce sont des générations de jeunes qui sont exposés à la cyberviolence et qui en créent eux-mêmes aussi », soutient Guylaine Maroist, codirectrice de la campagne. Des actions concrètes se font toutefois toujours attendre, comme la création d’une formation destinée aux policiers afin qu’ils puissent mieux recevoir les plaintes de violence en ligne, souligne-t-elle, en entrevue au Devoir.

Il s’agit d’ailleurs d’une demande de la pétition Stop les cyberviolences présentée à l’Assemblée nationale en décembre dernier par Mme Maroist et Léa Clermont-Dion, toutes deux réalisatrices du documentaire Je vous salue salope. Le film, qui retrace le parcours de quatre femmes ayant vécu de la violence en ligne, a été lancé de concert avec la campagne de sensibilisation et des outils pédagogiques, en septembre dernier.

Les cinéastes se sont aussi rendues à Ottawa, en mars dernier, pour lancer un appel à légiférer et ainsi responsabiliser les géants du numérique face à ce phénomène.

Les instigatrices de la campagne ont d’ailleurs rencontré le ministre québécois de la Sécurité publique, François Bonnardel, ainsi que le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. Elles ont plaidé avoir besoin de financement afin de poursuivre leurs activités pour une deuxième et troisième année.

« On entend qu’il y a de la bonne volonté, mais concrètement, il n’y a rien de conclu », souligne la coordonnatrice de la campagne Stop les cyberviolences, Geneviève Pigeon.

Cette dernière aimerait pouvoir « continuer d’agir à la racine du problème » notamment en développant des ressources pédagogiques destinées au niveau primaire.

Car au-delà des 60 000 jeunes Québécois qui ont été rejoints par la campagne menée majoritairement dans les écoles secondaires, les besoins en prévention des cyberviolences se font sentir dès la cinquième ou la sixième année du primaire, soutient Mme Pigeon. « Ça commence dès le moment où les jeunes ont accès à un téléphone cellulaire. »

Un « recul » pour les droits des femmes

Selon Guylaine Maroist, il faut agir rapidement pour enrayer les cyberviolences misogynes, car elles représentent un « véritable enjeu de recul des droits des femmes ».

« On se rend compte qu’il y a des jeunes filles qui n’iront pas en politique ou en journalisme parce que dans leur tête, de plus en plus, être politicienne ou être journaliste, c’est associé à recevoir de la cyberviolence », déplore-t-elle.

Pour la réalisatrice, il est inacceptable que les insultes et menaces en ligne continuent d’être banalisées, compte tenu des impacts qu’elles ont sur les victimes.