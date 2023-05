«Le Devoir» est allé passer le test de français pour l’immigration

Pourquoi le test de français pour l’immigration est-il autant critiqué ? Répond-il à nos attentes comme société d’accueil ? Quels sont ses pièges et ses écueils ? Pour en avoir une connaissance plus directe, nous sommes allés passer l’un des tests, le Test d’évaluation de français adapté au Québec. Nous avons choisi de passer les deux épreuves orales du test, soit les portions d’expression et de compréhension, car ce sont celles qui sont obligatoires en ce moment.

Après avoir pris rendez-vous dans un centre agréé situé près des bureaux du Devoir, nous nous rendons sur place avec une preuve d’identité. Tous les autres effets personnels sont laissés au vestiaire, et la partie compréhension orale se déroule dans un cubicule gris, devant un ordinateur et sous un casque d’écoute. Le superviseur fait des rondes dans les rangées, qui rassemblent au plus une dizaine de candidats.

L’épreuve d’expression orale compte deux mises en situation évaluées par une examinatrice en personne. En s’assoyant devant la candidate, qui présente son passeport comme preuve d’identité, elle s’étonne de voir une citoyenne canadienne vouloir passer cette partie. « Vous n’en avez pas besoin pour l’immigration », dit-elle en fronçant les sourcils.

Pour ne pas influer sur le résultat du processus, Le Devoir n’a pas révélé les raisons professionnelles qui le poussent à tenter le test. Dans les simulations d’expression orale, nous avons dû poser des questions durant cinq minutes au personnel d’une boutique de fromages où l’on fait semblant d’appeler. Puis il s’agit de simuler, durant 10 minutes, que l’on convainc un ami de devenir livreur de nourriture à vélo. Ici, l’évaluatrice encourage la candidate à continuer à développer des idées, mais il faut beaucoup d’imagination pour meubler tout ce temps. Une personne timide ou peu sûre d’elle pourrait avoir du mal à parler aussi longtemps.

Pour la partie de compréhension orale, c’est d’emblée l’accent français qui est notable. Sur 51 questions, seuls quatre enregistrements audio présentent un accent québécois. La CCI Paris Île-de-France nous a pourtant assuré par courriel que « l’accent québécois est présent à 35 % environ dans l’épreuve de compréhension orale ».

Certains choix de réponse sont plutôt déroutants, voire ambigus. Par exemple, à un moment, on entend un faux bulletin de nouvelles. « Le premier patient avec une greffe du coeur est décédé. Il sera enterré samedi prochain », entend-on, à peu de détails près. Il faut alors indiquer à quelle rubrique l’énoncé faisait référence : insolite, science, société, faits divers. Même pour la personne qui comprend chacun des mots et l’information générale, plusieurs réponses semblent s’imposer.

Même cas de figure à la question suivante : « Il a plu au stade, tellement que l’événement sportif a été annulé. » S’agit-il de météo ou de sports ?

Dans cette épreuve, c’est aussi le chronomètre qui guette le candidat. Il faut parfois répondre à trois questions pour le même enregistrement, le plus souvent entendu une seule fois. Une personne ayant des difficultés de lecture pourrait être fortement désavantagée, même si elle parle bien français.

Une autre section concerne les opinions. On y entend les expressions « c’est pas de la tarte » et « c’est fichu », qui relèvent d’un vocabulaire de France, tout comme le mot « déjeuner » pour parler du repas du midi ou encore « supermarché » et « s’asseoir en tailleur ».

Tous ces éléments confirment plusieurs avis d’immigrants et d’experts. « Est-ce que tous les tests ont des biais ? Oui. Mais est-ce que ce test peut être amélioré ? Encore plus certainement », résume la linguiste Elizabeth Allyn Smith.