Les autorités craignent une «recombustion» dans certains secteurs évacués en Nouvelle-Écosse

Les responsables de la lutte contre les incendies en Nouvelle-Écosse affirment que les feux de forêt qui ne sont toujours pas maîtrisés en banlieue d’Halifax sont restés stables pendant la nuit, mais ils préviennent que le retour de conditions sèches et venteuses mardi pourrait entraîner une nouvelle combustion dans les secteurs déjà évacués.

« Nous nous attendons à un changement des conditions météo », a déclaré David Steeves, technicien des ressources forestières au ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. « Ça va être de plus en plus dangereux pour les pompiers sur le terrain. »

Le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum, a déclaré que les sapeurs avaient passé la nuit à éteindre les points chauds dans les quartiers où 200 maisons et bâtiments avaient été endommagés depuis le début de l’incendie dimanche. On ne sait pas combien de maisons précisément ont été détruites, car les enquêtes sont toujours en cours.

Depuis ce temps, environ 16 000 personnes ont reçu l’ordre de quitter leur résidence, dont la plupart se trouvent à une trentaine de minutes de route au nord-ouest du centre-ville d’Halifax. Le secteur qui fait l’objet d’un ordre d’évacuation obligatoire couvre une centaine de kilomètres carrés.

Alors que les prévisions météorologiques de mardi annoncent des vents du sud-ouest soufflant à 30 km/h, les autorités craignent que l’incendie de huit kilomètres carrés ne rebrousse chemin et ne vienne enflammer ce qui n’avait pas déjà brûlé, a indiqué M. Steeves.

Les arbres et autres matériaux inflammables dans les secteurs touchés ont été asséchés par la chaleur extrême, ce qui signifie qu’ils s’enflammeront très facilement si le brasier revient, a-t-il expliqué.

« Les combustibles qui n’ont pas été consumés la première fois que l’incendie s’est propagé sont maintenant prêts à brûler, a-t-il dit. La possibilité d’une nouvelle combustion […] pourrait créer un environnement très dangereux. »

À moyen terme, on prévoit un temps plus chaud mercredi et aucune précipitation au moins jusqu’à vendredi.

Selon le chef adjoint Meldrum, son service combattait l’incendie avec six camions de pompiers, 10 camions-citernes et 60 pompiers, avec l’aide d’équipages à bord de trois hélicoptères.

À l’extérieur de la région d’Halifax, sept autres incendies de forêt brûlaient encore mardi matin, dont le brasier de 62 kilomètres carrés du lac Barrington, dans le comté de Shelburne.