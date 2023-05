La finance durable

Le Sommet de la finance durable se tient jusqu’à mercredi à Montréal. Pour cette troisième édition, les changements climatiques, la biodiversité et la transition juste seront au menu des discussions.

Parmi les panélistes, on compte Jingdong Hua, vice-président du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité, dont l’organisation est chargée d’élaborer un cadre international de standards de développement durable. On compte aussi l’ex-numéro un de la Banque du Canada et coprésident de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, Mark Carney.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, sera également présent.