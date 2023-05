Le feu de forêt en Nouvelle-Écosse demeure toujours hors de contrôle

Un incendie de forêt qui a endommagé ou détruit des dizaines de maisons en banlieue de Halifax n’était toujours pas maîtrisé, lundi midi, en raison des rafales et du temps sec.

Le chef adjoint des pompiers d’Halifax, David Meldrum, a estimé qu’environ 14 000 personnes avaient reçu l’ordre de fuir leur domicile lorsque le feu, qui se propageait rapidement, s’est déclaré dimanche après-midi à Tantallon, à 30 minutes de route au nord-ouest du centre-ville d’Halifax.

« C’est un gros incendie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi près d’un poste de commandement à Tantallon, confirmant qu’aucun blessé n’avait été signalé. « Mais nous ne connaissons pas encore la taille de cet incendie. »

M. Meldrum a ajouté que le vent avait changé de direction pendant la nuit et soufflait maintenant du nord, ce qui signifie que le feu se retourne sur lui-même et pourrait déclencher de nouveaux foyers d’incendie dans de grandes subdivisions en périphérie de la ville.

Le pompier volontaire Brett Tetanish retenait ses larmes, lundi, en décrivant son arrivée dimanche soir sur les lieux d’un incendie dans une maison de la subdivision Westwood, là où les premiers incendies ont été signalés vers 15 h.

« Il y avait des incendies des deux côtés de la route, des bâtiments en feu. Il y avait des voitures abandonnées et incendiées au milieu de la route », racontait-il dans une entrevue donnée devant le poste de commandement où les pompiers étaient affectés à leurs tâches.

Le pire incendie en 32 ans

M. Tetanish, un capitaine des pompiers qui travaille à plein temps comme électricien, a déclaré que ce feu de forêt était le pire qu’il ait vu en 32 ans de lutte contre les incendies. « J’ai mal partout […] Mes articulations me font mal, mon dos me fait mal, et je pense que le reste de mon équipe ressent à peu près la même chose », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les techniciens des incendies de forêt ont examiné lundi matin les images captées par des drones au-dessus de la région, a indiqué le chef Meldrum.

« Ils nous disent qu’il pourrait encore y avoir un incendie important, même si le feu peut se retourner et repartir d’où il est venu », a-t-il expliqué. « Il y a encore beaucoup de carburant non brûlé dans la région […] qui pourrait se rallumer. »

Alors que l’on ne prévoit pas de précipitations incessamment, M. Meldrum croit qu’il faudrait peut-être prendre le reste de la semaine pour maîtriser les flammes. « Nous avons beaucoup de travail à faire aujourd’hui, cette semaine — pendant plusieurs jours », a-t-il déclaré. « Les résidents doivent être prêts à rester hors de chez eux pendant plusieurs jours au moins. »

Une centaine de pompiers travaillent à contenir l’incendie, et deux hélicoptères du ministère provincial des Ressources naturelles seront rejoints lundi par deux bombardiers à eau de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Dans les rues, les dégâts ne sont pas égaux », a précisé M. Meldrum. « C’est normal avec un incendie de forêt : sur une rue, des maisons parfaitement bien peuvent être proches d’autres qui sont endommagées ou complètement détruites. »

Les pompiers qui ont travaillé pendant la nuit ont toutefois réussi à empêcher l’incendie de se propager vers le nord, au-delà de deux routes principales de la région, a indiqué M. Meldrum.

On signalait toutefois que certaines personnes avaient dû être secourues de leur domicile alors que l’incendie se rapprochait.

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué lundi matin qu’il avait parlé aux députés de la région, qu’il devait s’entretenir en après-midi avec le premier ministre Tim Houston, et que le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, était en liaison avec les responsables sur place.

« Le gouvernement fédéral va être là pour aider avec tout ce qui est nécessaire », a promis M. Trudeau.

Des incendies au Nouveau-Brunswick forcent l’évacuation de 400 résidences Environ 400 résidences du sud-ouest du Nouveau-Brunswick ont été évacuées en raison de feux de forêt qui avaient débuté dimanche après l’incendie d’un véhicule tout-terrain. Le maire de Saint-Andrews, Brad Henderson, a déclaré en entrevue que les incendies brûlaient près des villes de Bocabec et de Chamcook, et que les flammes avaient détruit une maison. Il indiquait que malgré les efforts de dizaines de pompiers, les incendies brûlaient toujours à un niveau « préoccupant ». Le maire a précisé que les équipes de pompiers avaient été appelées immédiatement dimanche pour l’incendie du VTT, mais le temps sec et les vents de la nuit ont contribué à la propagation rapide des flammes, pour former plusieurs foyers d’incendie. Le maire Henderson souligne que les responsables ne s’attendent pas à ce que les citoyens évacués puissent rentrer chez eux lundi soir. Saint-Andrews se trouve à l’extrémité d’une petite péninsule, à environ cinq kilomètres au sud de Chamcook et à 14 km au sud-ouest de Bocabec. La Presse canadienne