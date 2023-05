Jour d’élections en Alberta

C’est lundi soir que l’on saura laquelle des premières ministres albertaines remportera la campagne électorale provinciale. L’actuelle première ministre conservatrice, Danielle Smith, affronte la néodémocrate Rachel Notley, qui a été au pouvoir de 2015 à 2019.

Les plus récents sondages donnent une légère avance au Parti conservateur uni (PCU) de Danielle Smith, mais aucun sondeur ne s’aventure à lui prédire la victoire, puisque la course demeure serrée et qu’il y aurait jusqu’à 10 % d’indécis.