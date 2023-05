La France prend le virage vélo

La France investit massivement pour devenir le pays le plus accueillant du monde pour les cyclistes. Moins d’espace pour les voitures, multiplication des voies cyclables, aide financière à l’achat de vélos, aménagement de stationnements sécurisés : le gouvernement français cherche à sortir de la culture du « tout-à-l’auto ».

L’État français met tout en oeuvre pour encourager les navetteurs urbains à délaisser la voiture solo et à adopter les transports en commun, la marche ou le vélo. Il s’agit des moyens de transport jugés les plus efficaces, puisque près de la moitié des déplacements en ville sont de cinq kilomètres et moins.

Le nouveau Plan vélo vise aussi à faire de l’Hexagone la première destination du monde pour le tourisme à bicyclette — devant des paradis cyclables comme les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique ou l’Allemagne.

« Nos espaces ont été façonnés pour la voiture. On est un pays cyclable en développement », résume Camille Thomé, directrice de Vélo Territoires, une organisation nationale française qui fait la promotion du vélo.

Cette experte de la mobilité active est invitée cette semaine par Vélo Québec pour venir présenter la recette française du transport sur deux roues. Le Plan vélo français est surveillé de près par des villes comme Montréal et Québec, qui cherchent à encourager les déplacements à bicyclette pour réduire la congestion routière et diminuer la pollution de l’air.

Les responsables de la Route verte, le plus grand réseau cyclable en Amérique du Nord, qui traverse le Québec sur 5300 kilomètres, observent aussi avec intérêt les efforts français visant à stimuler le tourisme sur deux roues.

« Les politiques cyclables en France ont accédé au rang de politiques publiques sérieuses et respectables. Ce n’est pas parfait, mais il faut reconnaître l’écoute et la volonté du gouvernement. Le Plan vélo peut sans doute inspirer d’autres gouvernements », dit Camille Thomé.

Changement de culture

Elle se sentait bien seule, dans les larges avenues dominées par les voitures, quand elle a commencé à se déplacer à vélo, il y a 30 ans. En France comme au Québec, le réseau routier a été planifié au siècle dernier par et pour les automobilistes. Les mentalités changent : la ville de Lyon, où réside Camille Thomé, est désormais une métropole exemplaire en matière de culture du vélo.

L’État français compte investir 2 milliards d’euros d’ici 2027 pour accélérer la transformation de la mobilité dans tout le pays, même dans les zones peu peuplées.

« C’est un coup de pédale historique pour démocratiser l’usage du vélo sur l’ensemble du territoire national. Sans commune mesure avec tout ce qui a été fait jusqu’à présent, ce plan établira une véritable culture du vélo, dans tous les territoires et à tous les âges de la vie », a fait valoir Clément Beaune, ministre délégué aux Transports.

La première ministre française, Élisabeth Borne, est convaincue que la « mobilité active » (à vélo, à pied, etc.) représente l’avenir des déplacements urbains. Le gouvernement national encourage les villes à enlever de l’espace aux voitures pour faire de la place aux vélos : plus il y a de cyclistes, moins il y a de véhicules motorisés et plus la circulation devient « fluide ».

Il s’agit en prime d’une politique de santé publique : c’est bon pour le corps et pour le moral, de bouger. Le vélo, c’est la santé, rappellent les autorités françaises.

Le plan vise à presque doubler le nombre de voies cyclables pour atteindre 100 000 kilomètres d’aménagements sécurisés en 2030. Une part importante de ces pistes cyclables seront séparées de la chaussée par une bande de béton. Mais la densité de population est si grande en Europe — et les rues si étroites — que les usagers de la route doivent apprendre à cohabiter dans des espaces restreints.

Les vélorues, où automobilistes, cyclistes et piétons partagent la chaussée, sont plus répandues en France qu’au Québec.

Responsabilité partagée

« L’aménagement des rues doit inciter les automobilistes à ralentir. Les conflits [entre usagers] s’accentuent parce qu’on atteint une masse critique de cyclistes », dit Camille Thomé.

La militante admet sans détour que les adeptes du vélo ont une part de responsabilité dans le partage de la route. « Beaucoup de cyclistes sont des débutants. Ils ne savent pas comment se comporter et font parfois un peu n’importe quoi », dit-elle.

Les automobilistes ne sont pas sans faute non plus. L’État français prépare une campagne de sécurité qui vise non seulement les cyclistes, mais aussi les automobilistes peu respectueux des autres usagers vulnérables. « Attention aux vélos, attention à vélo », martèlent les autorités françaises.

Pour implanter une culture cycliste, un programme d’éducation à la mobilité active a été mis en place. Chaque année, 850 000 enfants apprennent les règles de la cohabitation entre cyclistes, piétons et automobilistes.

Le but est littéralement de développer le « réflexe vélo » pour les trajets en ville. L’État bonifie son aide financière à l’achat d’un vélo. Un nouveau « forfait mobilité durable » incite aussi les entreprises à verser 500 euros par année à leurs employés qui se déplacent à pied, à bicyclette ou en transports en commun.

« Un outil de liberté »

Le gouvernement s’engage aussi à financer des dizaines de milliers de stationnements à vélo sécurisés dans les bâtiments de l’État, les écoles, les gares et les immeubles en copropriété.

Les municipalités sont encouragées à faire preuve d’originalité pour stimuler les déplacements actifs. À Lyon, les cyclistes peuvent passer au feu rouge à certaines intersections, s’ils ont la voie libre.

Camille Thomé, qui a découvert les joies du vélo lors d’un échange étudiant aux Pays-Bas, se réjouit du chemin parcouru depuis par d’autres pays européens en matière d’aménagements cyclables.

« Pour la jeune étudiante que j’étais, le vélo a été un outil de liberté et de déplacements pas chers. C’est une façon de ne pas se faire embêter le soir quand on rentre tard. D’être autonome dans ses sorties, de faire ce qu’on veut, où on veut, tout en maîtrisant ses temps de déplacement. »