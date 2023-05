Quoi retenir de la fin de semaine?

Conseil général du PLQ à Victoriaville

Les règles entourant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec seront dévoilées à l’automne, en octobre ou en novembre, ont appris samedi les militants du parti réunis en conseil général à Victoriaville. L’information a été donnée aux militants lors d’un huis clos, selon nos informations.

Jusqu’ici, les députés André Fortin et Monsef Derraji ont manifesté de l’intérêt pour succéder à Dominique Anglade à la tête du parti. L’actuel chef intérimaire, Marc Tanguay, n’a pas non plus fermé la porte. Le nom de Frédéric Beauchemin circule également.

En marge de cette annonce, la place que doit prendre le nationalisme dans l’identité libérale a nourri les échanges au conseil général. Si un militant nationaliste s’est dit en exil au sein de son propre parti, un autre a plutôt proposé de confier le champ de compétence de la santé au gouvernement fédéral.