Une manifestation contre le profilage racial et le projet de loi 14 à Montréal

Une manifestation organisée par la Ligue des droits et libertés (LDL) aura lieu samedi après-midi, à la place Émilie-Gamelin, à Montréal, pour commémorer le troisième anniversaire du meurtre de George Floyd et protester contre le projet de loi 14 du gouvernement de François Legault.

Rappelons qu’en mars dernier, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déposé un projet de loi qui entend fixer des « lignes directrices » pour encadrer les interceptions et les interpellations policières aléatoires, plutôt que de les interdire.

Le gouvernement du Québec avait d’ailleurs porté en appel un jugement de la Cour supérieure du Québec ordonnant la fin de cette pratique, jugée de « forme sournoise de racisme » et contradictoire à la Charte canadienne des droits et libertés.

La Ligue des droits et libertés demande donc « la reconnaissance de la dimension systémique du racisme par le gouvernement du Québec », la mise en oeuvre du jugement de la Cour supérieure interdisant les interceptions routières aléatoires et l’interdiction des « interpellations policières (street checks) dans l’espace public ».

Bilan post-George Floyd en demi-teinte

L’événement commémore également le meurtre de George Floyd, commis le 25 mai 2020, et le décès de Régis Korchinski-Paquet, une femme afro-autochtone et ukrainienne décédée à Toronto aux suites d’une intervention policière le 27 mai 2020.

Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL (section de Québec), soutient que malgré la forte médiatisation de l’homicide de George Floyd et des manifestations qui ont suivi aux États-Unis et au Québec, il demeure déçu du « manque d’actions politiques en conséquence ».

« Le cas de George Floyd a permis de conscientiser beaucoup de gens, dit-il. Une plus grande partie des médias québécois et des politiciens qu’avant nous donne l’impression qu’ils croient les victimes de profilage racial. Mais cela n’a pas mené à une véritable transformation des politiques publiques qui encadrent les liens entre les policiers et les citoyens ».

Plus de détails suivront.