Les flammes sont finalement éteintes au monastère du Bon-Pasteur

Tandis qu’ils s’activent au monastère du Bon-Pasteur depuis plus de 36 heures, les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont finalement éteint toutes les flammes de l’incendie. Samedi matin, une dizaine d’entre eux étaient sur place, pour s’assurer que des feux ne reprennent pas parmi les débris.

Le SIM a également confirmé au Devoir que la qualité de l’air était « redevenue bonne » dans le secteur depuis vendredi soir. En raison de la présence des pompiers, le quadrilatère autour du bâtiment demeure toutefois fermé à la circulation.

Les pompiers travaillent désormais « en mode exploratoire », a expliqué Sylvain Jalbert, un porte-parole du SIM, vendredi soir. « Nous voulons nous assurer qu’il n’y a pas d’autres foyers d’incendie et que nous pouvons redonner le bâtiment au propriétaire le plus tôt possible ».

Cependant, vers 10h samedi, l’incendie n’avait pas encore été déclaré complètement « maîtrisé » par les pompiers, puisqu’une série de manoeuvres devaient toujours être effectuées pour sécuriser le bâtiment. Le SIM précise qu’il ne pourra pas donner plus de détails sur les possibles causes de l’incendie, tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas formellement maîtrisé.

Un « expert en sécurisation de la structure » inspectait également le bâtiment samedi afin d’évaluer quand les résidents pourront regagner les lieux, entre autres.

Rappelons que le monastère abrite une résidence pour personnes âgées et une coopérative d’habitation. Plusieurs organismes à but non lucratif occupent aussi des bureaux à l’intérieur du bâtiment, alors que la chapelle, au centre, a été restaurée en 1985 pour devenir une salle de concerts de musique classique.