Si vous les avez manqués

Balado | 30 ans de Cannes vus par Odile Tremblay

Entre les moments de grâce et les scandales marquants, entre le prestige et la cinéphilie pure, entre les chefs-d’oeuvre et les navets mémorables, Odile Tremblay revient sur sa couverture du Festival de Cannes pour Le Devoir depuis 1993. On détaille le « marathon » effréné imposé aux journalistes en poste sur la Croisette en plus de décrire l’évolution de la grand-messe du septième art.