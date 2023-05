Une entente-cadre est signée entre Kitcisakik et Ottawa

La communauté anicinape de Kitcisakik gagne en autonomie grâce à une entente-cadre signée vendredi avec Ottawa. « Cette signature, ça représente beaucoup pour notre communauté », a affirmé le chef du conseil, Régis Penosway, en entrevue téléphonique en marge de l’annonce.

Il estime que cette entente-cadre, prélude à des discussions plus fines avec le gouvernement sur tous les enjeux de compétence fédérale, va « changer beaucoup d’affaires », notamment en matière de gestion du territoire et de développement économique.

L’autonomie gouvernementale et la protection de la culture et des activités traditionnelles feront également partie des discussions. Le Conseil de Kitcisakik gagnera également en flexibilité dans la gestion des fonds qui proviennent du fédéral, et qui sont généralement liés à des services spécifiques, lui laissant peu de marge de manoeuvre pour faire face à d’autres priorités identifiées dans la communauté. « On va pouvoir renégocier ces enveloppes-là », se réjouit le chef Penosway.

Il croit notamment qu’il serait possible d’aller chercher des budgets additionnels en lien avec le possible déménagement de la communauté, située dans le parc de la Vérendrye, à une heure de route de Val d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. L’approvisionnement en eau potable est également un enjeu dans ce village de moins de 300 habitants. Une entente a également été conclue l’an dernier avec Québec et Hydro-Québec pour l’électrification du village.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, était sur place vendredi pour l’occasion. « Cette entente-cadre ouvre la voie à un dialogue et à une collaboration sur des questions clés qui façonneront l’avenir de Kitcisakik, a-t-il exprimé dans un communiqué de presse. Cette signature est une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement des relations entre Kitcisakik et le Canada. »