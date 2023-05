Incendie dans la Chapelle du Bon-Pasteur

Près de 150 pompiers tentent de maîtriser un incendie dans la Chapelle historique du Bon-Pasteur, une salle de concerts située à Montréal.

Le Service de sécurité incendie de Montréal a reçu un appel vers 16 h 30 jeudi pour « de la fumée qui s’échappait du toit » du bâtiment situé à l’intersection des rues Sherbrooke Est et Saint-Dominique, a indiqué le porte-parole Robert Rousseau.

« À notre arrivée, on a constaté un incendie et on a déclaré une première alarme. L’incendie a progressé et on a dû déclarer une cinquième alarme », relate-t-il.

M. Rousseau affirme qu’il est difficile de déterminer la cause du feu à ce stade-ci. « Ça a pris dans l’entretoit. » Aucune personne ne manque à l’appel, a-t-il ajouté.

Sur le même réseau social, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a demandé à la population d’éviter le secteur. « Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux édifice patrimonial », a-t-elle gazouillé, tout en remerciant les équipes de pompiers pour leur « travail et leur dévouement ».

Un incendie important s’est déclaré dans la chapelle historique du Bon-Pasteur, à l’intersection des rues Sherbrooke et Saint-Dominique, dans le centre-ville de Montréal. Veuillez svp éviter le secteur.



Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux… — Valérie Plante (@Val_Plante) May 25, 2023



L’enceinte de la Chapelle Bon-Pasteur a été restaurée en 1985. « Les instruments de musique uniques que possède la maison – un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirckman de 1772 – participent à cette solide réputation », peut-on lire sur le site de la Ville de Montréal.