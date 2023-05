État des lieux en éducation

Les conditions des enseignants et enseignantes sont décriées depuis plusieurs années au Québec. La vérificatrice générale Guylaine Leclerc s’est attaquée à ce dossier et dressera un état des lieux de la profession dans un rapport qui sera déposé ce matin à l’Assemblée nationale. Recrutement, rétention et qualité de l’enseignement font partie du dossier qu’elle présentera devant la presse à 11 h.

Le rapport de la vérificatrice portera aussi sur la santé mentale. Plus précisément sur l’« efficacité du continuum de soins et de services pour les usagers ayant des troubles mentaux graves ». Le suivi de ces patients peut parfois s’avérer ardu et fait notamment l’objet d’une réforme de la loi P-38.

Mme Leclerc fera aussi le point sur l’octroi de contrats de gré à gré. À ce chapitre, plus du tiers des dépenses effectuées pour combattre la pandémie étaient associées à ce type de contrat.