Qui sont les immigrants temporaires?

Jusqu’à récemment presque absents des discours politiques, les immigrants temporaires émergent maintenant dans l’espace public à cause de la langue qu’ils parlent… ou qu’ils ne parlent pas. Alors que le gouvernement caquiste s’apprête à annoncer des réformes en immigration vouées à attirer plus de candidats francophones, Le Devoir a mis les temporaires sous sa loupe. Dans ce texte : d’où viennent-ils et quelles langues sont-ils susceptibles de parler ?

La population du Québec a connu en 2022 sa plus forte croissance annuelle des 50 dernières années, entraînée en grande partie par la hausse de l’immigration temporaire, selon le bilan démographique de l’Institut de la statistique du Québec paru mercredi.

Durant cette même année, il y a eu au moins trois fois plus de permis délivrés ou renouvelés pour les temporaires que pour les résidents permanents.

Ils s’ajoutent à ceux dotés de permis de plusieurs années qui étaient déjà sur le territoire québécois. D’autres partent. Ensemble, cette masse forme « l’effectif » de résidents non permanents, évaluée à 346 000 au début de l’année 2023 pour la province, un record.

Plusieurs catégories sont incluses dans cette grande boîte des non-permanents utilisée par Statistique Canada. Pour devenir des résidents permanents, tous doivent passer par des programmes d’immigration comportant des exigences en français. Plusieurs temporaires font face à des obstacles importants, tant à cause des limites de leur permis d’études ou de travail que du manque de temps pour suivre la francisation.

Étudiants étrangers

On compte 62 330 titulaires d’un permis d’études entré en vigueur en 2022, qui viennent s’ajouter à ceux déjà présents pour plusieurs années.

Tant au collégial qu’à l’université, une majorité d’entre eux sont inscrits dans des établissements où l’on enseigne en français, soit environ 62 %. Cette proportion est également en hausse depuis 2019, rare année où les étudiants indiens avaient supplanté les Français en nombre. Plusieurs collèges privés faisaient alors des efforts massifs de recrutement en Inde.

Inversement, la proportion des étudiants étrangers qui sont actuellement inscrits dans le réseau anglophone est ainsi passée de 55 % (2019) à 38 % (2023) au cégep, et de 43 % (2019) à 37 % (2023) à l’université, selon les plus récentes données fournies par le ministère de l’Enseignement supérieur.

Les étudiants étrangers peuvent aussi venir de pays francophones, peu importe la langue dans laquelle ils étudient. La France demeure le pays d’origine du contingent le plus gros année après année, mais plusieurs Français étudient dans des universités anglophones.

Ils peuvent aussi être « francotropes », comme l’a évoqué la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette. Selon la définition consacrée, un francotrope est une personne dont la langue maternelle n’est pas le français, mais qui est issue d’une culture ou d’une région ayant des affinités avec cette langue.

Pour 2022, Le Devoir a ainsi calculé que plus d’une cinquantaine de pays d’origine entrent dans cette définition selon les données d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), pour un total d’environ 65 % des étudiants étrangers.

Demandeurs d’asile

En 2022, ce sont près de 59 000 demandes d’asile qui ont été déposées au Québec. La première langue parlée par ces nouveaux demandeurs était l’espagnol, puis le créole haïtien, le turc et le français.

Ils se sont ajoutés à ceux préalablement présents sur le territoire, dont plusieurs milliers suivent déjà des cours de francisation sans avoir droit aux allocations.

Dans les six dernières années, qu’ils soient arrivés par le chemin Roxham ou l’aéroport, les demandeurs d’asile provenaient en majorité (57 %) de pays francophones ou « francotropes », toujours selon la définition ci-haut.

Leurs principaux pays d’origine pour la période allant de 2017 à mars 2023 au Québec sont, selon IRCC : Haïti, le Mexique, le Nigeria, l’Inde, la Colombie, la Turquie, le Venezuela, le Pakistan, la République démocratique du Congo et l’Angola.

Travailleurs temporaires : deux programmes

La catégorie la plus nombreuse, qui est montée à plus de 90 000 personnes en 2022. Il existe deux grands programmes d’obtention d’un permis de travail temporaire, soit le Programme de mobilité internationale (PMI) et le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Ce dernier ne doit pas être confondu avec l’expression générale « immigrant temporaire », qui est beaucoup plus large.

Le PMI est composé de 70 sous-catégories telles qu’Expérience internationale Canada et la trentaine de programmes vacances-travail. Ses immigrants temporaires sont souvent diplômés ou « qualifiés », mais peuvent aussi avoir des permis liés à un seul employeur. Parmi les près de 52 000 participants au PMI dont le permis est entré en vigueur en 2022, 60 % sont francophones ou francotropes. Leur premier pays d’origine est la France, suivie de l’Inde, de l’Ukraine, des États-Unis et du Mexique. Les autres régions les plus représentées sont l’Amérique latine et le Maghreb.

Quant au PTET, ils ont été 38 425 travailleurs étrangers temporaires à obtenir ou à renouveler leur permis en 2022. La majorité d’entre eux occupent des emplois ne nécessitant pas de formation particulière. En 2022, ce sont presque 7000 employeurs au Québec qui ont entamé un processus d’embauche pour des travailleurs à bas salaire ou en agriculture.

Les plus nombreux sont du Guatemala, du Mexique, des Philippines, de la France, de la Tunisie, du Maroc ou de la Colombie.

En 2018, le gouvernement caquiste a retiré le droit à ces travailleurs temporaires peu spécialisés de déposer une demande de résidence permanente par le Programme de l’expérience québécoise. Ils ne sont que 2,6 % à avoir suivi des cours de francisation, selon les chiffres soumis lors de l’étude des crédits du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.