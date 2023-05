Des citoyens de Kanesatake demandent une enquête indépendante appuyée par l’ONU

Masqués, des citoyens de Kanesatake ont manifesté mardi à Montréal devant le bureau du ministre canadien des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller. Ils dénoncent l’inaction des gouvernements à l’égard de l’intimidation dans la communauté et la passivité des élus à l’égard de G&R Recyclage, entreprise qui détient un dépotoir qui cumule les manquements environnementaux sur leur territoire.

« Nous réitérons la nécessité d’une enquête indépendante et de la participation du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit des peuples autochtones » pour « faire émerger la vérité et changer la trajectoire de notre situation actuelle », a expliqué un représentant des résidents de Kanesatake, masqués par crainte d’être identifiés et intimidés par la suite.

« Nous n’avons pas eu d’autres choix que de rester anonymes dans ce fiasco qui est le fruit de l’apathie de tous les niveaux de gouvernement et de l’abandon du droit des Mohawks », dénonçant l’intimidation vécue dans la communauté et les problèmes de gouvernance.

Les manifestants ont, entre autres choses, dénoncé la situation environnementale du site de G&R Recyclage. Bien connue des autorités, la compagnie des frères mohawks Robert et Gary Gabriel fait les manchettes depuis des années pour ses manquements environnementaux : entreposage de matières à l’extérieur de l’aire autorisée, réception de matériaux non autorisés, comme des résidus fins, absence de système de traitement des eaux, écoulement de lixiviat et d’eau noirâtre dans l’environnement.

Symboliquement, un contenant rempli d’eau polluée par le site a été déposé sur une table de ping-pong. À tour de rôle, des manifestants s’y sont « renvoyé la balle » en portant des masques représentant différents ministres, dont Steven Guilbeault à Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que Ian Lafrenière, ministre québécois des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

« Racisme environnemental »

Cette manifestation, à laquelle participaient une vingtaine de personnes, s’inscrit dans une campagne plus vaste, baptisée #sortonslesvidanges. Chaque semaine, pendant un mois, des actions directes seront posées pour rappeler aux élus fédéraux et provinciaux la réalité vécue par des résidents de Kanesatake. L’objectif étant de dénoncer l’intimidation que vivent des membres de la communauté.

Des représentants de partis d’opposition ont pris la parole lors de la manifestation. Le député néodémocrate, Alexandre Boulerice, s’est présenté comme « un allié de ce groupe de citoyens et citoyennes de Kanesatake qui vivent une situation épouvantable. »

Il dit être en contact avec des membres de la communauté depuis près de deux ans : « Et ce qu’on a appris de ce qui se passe en lien avec la contamination des sols, sur les activités illégales, sur les menaces et l’intimidation et la violence sur le terrain… On n’en revient pas. » La situation qui se déroule à Kanesatake est, selon lui, « une preuve du racisme environnemental, une preuve du relent du colonialisme ».

Également présent, le co-chef du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneault, a dénoncé « le jeu de ping-pong » auquel s’adonnent les ministères canadiens et québécois dans ce dossier. Selon lui, la population de Kanesatake subit les contrecoups de l’inaction. Il ajoute « C’est une situation qui ne serait certainement pas acceptable, si ça se passait à Longueuil, à Montréal ou à Québec. C’est une situation de racisme environnemental. »