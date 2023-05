Des juristes ukrainiennes en mission au Canada pour «sensibiliser aux violences sexuelles»

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, en février 2022, la vocation de l’organisme JurFem a changé. L’association ukrainienne, fondée en 2017, qui rassemble plus de 300 professionnelles du milieu juridique, est devenue une ressource d’aide de première ligne pour des victimes de violences sexuelles.

Cette semaine, deux avocates qui travaillent au sein de l’organisme sont en mission au Québec, afin de « sensibiliser le milieu juridique » d’ici aux violences sexuelles commises depuis le début de l’agression russe. La semaine dernière, Kateryna Shunevych et Marta Pavlyshyn étaient à Ottawa. Elles ont rencontré le juge en chef de la Cour Suprême, Richard Wagner, et des représentants du gouvernement fédéral.

« La Russie fait des victimes de violences sexuelles en Ukraine depuis 2014 », nuance d’entrée de jeu Mme Shunevych, en référence à l’année de l’annexion de la Crimée par l’armée de Vladimir Poutine. « En tant qu’association de femmes avocates, notre objectif est de nous battre pour les droits des femmes. C’est pourquoi nous nous sommes impliquées dans de plus en plus de cas de violences sexuelles. »

Or, depuis février 2022, le nombre de dossiers de violence sexuelle a bondi, de nombreux cas de viols sur des personnes ukrainiennes (femmes, hommes et enfants) commis par des troupes russes ayant été répertoriés. C’est pourquoi JurFem a travaillé sur 182 dossiers de violences sexuelles qui sont actuellement en traitement par le système de justice local, explique Mme Shunevych.

« Lorsque la guerre à grande échelle a été déclenchée il y a plus d’un an, nous avons aussi développé une ligne d’aide téléphonique de première ligne », raconte la juriste. « Nous offrons également des services éducatifs d’aide juridique et de soutien en santé mentale, avec la coopération d’autres organismes à but non lucratif », ajoute-t-elle.

De l’aide demandée au Canada

Marta Pavlyshyn explique que parmi toutes les activités de JurFem, c’est « dans le domaine général des violences sexuelles » que les besoins sont les plus criants et que l’organisme est le plus suscité. C’est pourquoi, dit-elle, JurFem « pourrait d’autant plus bénéficier de l’expertise de professionnels du Canada et du Québec ».

En effet, poursuivre des agresseurs russes pour viol, en temps de guerre, alors que le gouvernement de Vladimir Poutine ne reconnaît pas leurs crimes, peut s’avérer très complexe d’un point de vue juridique. JurFem et d’autres organismes ukrainiens travaillent donc avec la Cour pénale internationale, l’OTAN et d’autres gouvernements, comme le Canada, « afin que justice soit rendue », explique Mme Shunevych.

Gonzague Dupas, conseiller et chargé de projet chez Avocats sans frontières Canada, qui coordonne la mission de JurFem au pays, constate « une volonté politique énorme » de la part des gouvernements, au Canada, d’appuyer l’organisme et la cause des violences sexuelles en Ukraine de façon générale.

« Le gouvernement canadien a été l’un des premiers partenaires financiers de JurFem. Avec la mission de cette semaine, on veut attirer de nouveaux fonds, notamment du secteur privé, et tisser des liens avec la communauté juridique d’ici », dit-il.

Au Québec jusqu’au 25 mai, Mmes Shunevych et Pavlyshyn rencontreront notamment des représentants du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et du Barreau du Québec, ainsi que le juge Simon Ruel de la Cour d’appel du Québec. Les juristes ukrainiennes donneront également une conférence sur les activités de JurFem à l’Université Laval, à Québec, mercredi.