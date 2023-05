Mobilisation des citoyens de Kanesatake

Les citoyens de Kanesatake invitent les politiciens à participer à une forme de mobilisation pour le moins originale, mardi matin, à Montréal. « Pour dénoncer le jeu de “ping-pong” entre le gouvernement fédéral et du Québec concernant la situation à Kanesatake, [on les invite] à venir se lancer la balle les uns les autres devant le bureau du député et ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller », précisent les organisateurs, dans un communiqué.

Rappelons que le Conseil de bande de la communauté mohawk est paralysé, depuis que des luttes entre deux factions s’y soient intensifiées au printemps dernier. Début avril, le ministre québécois responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a affirmé que l’« instabilité politique » qui règne à Kanesatake pourrait laisser place au « crime organisé », assurant être en contact avec le Conseil de bande et son homologue, M. Miller, dans le but de résoudre l’impasse.