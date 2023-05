Quoi retenir de la fin de semaine?

L’Assemblée des Premières Nations réclame la démission du député de Val-d’Or

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) veut que le député caquiste d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, quitte ses fonctions, à la suite de ses propos tenus la semaine dernière, qualifiant l’émission Enquête qui exposait les sévices subis par des femmes autochtones à Val-d’Or d’« émission bourrée de menteries qui a attaqué des policiers très honnêtes ».

De telles déclarations publiques « inacceptables » jettent de l’huile sur un feu encore vif en Abitibi, estime le chef de l’AQPNL, Ghislain Picard. « C’est souvent difficile en région. Ça prend juste une étincelle pour que ça ne se transforme en boucane noire », illustre-t-il. « Les esprits ont été remués à Val-d’Or en 2015. »

Pierre Dufour s’est d’ailleurs partiellement rétracté quelques jours plus tard. « La situation à Val-d’Or est préoccupante. C’est un dossier sensible et complexe. Je me suis exprimé sous l’émotion et certains mots ont dépassé ma pensée », a-t-il publié sur Facebook sans s’excuser.