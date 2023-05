Si vous les avez manqués

Cesser de s’informer pour cesser d’être stressé ?

Pour échapper au marasme ambiant causé par l’afflux d’actualités redondantes et sombres, de plus en plus de Québécois décident de réduire radicalement leur exposition aux nouvelles, voire de s’en couper. Vouloir décrocher est un réflexe normal, et la stratégie de l’évitement est devenue pour certains une manière de retrouver leur joie de vivre. La fatigue informationnelle, vue à travers les études et les témoignages, mènera-t-elle à une prise de conscience des médias ?