Le grand chef de Kanesatake veut des élections d’ici un an

Pour dénouer l’impasse qui paralyse actuellement le conseil de bande de Kanesatake, marqué par de fortes dissensions internes, le grand chef mohawk Victor Bonspille espère pouvoir déclencher des élections « d’ici six à huit mois », après l’adoption d’un nouveau code électoral, explique-t-il en entrevue au Devoir.

M. Bonspille ne s’en cache pas : son conseil de bande « est extrêmement divisé ». D’un côté, on retrouve sa soeur jumelle — la cheffe Valerie Bonspille — et lui ; de l’autre, trois autres chefs, qui s’opposent systématiquement à eux. « Ils sont contre tout ce qu’on fait », dénonce-t-il. Ces positions sont irréconciliables, reconnaît le grand chef. « La seule façon que l’unité peut revenir dans la communauté et le conseil de bande, c’est lorsqu’on aura complété notre nouveau code électoral et que je pourrai lancer une nouvelle élection générale. »

Il espère pouvoir déclencher un scrutin « d’ici six à huit mois », soit près de deux ans plus tôt que prévu. Mais avant toute chose, il faut que Kanesatake revoie de fond en comble son code électoral, « avec des lignes directrices appropriées », qui représenteraient davantage la communauté, dit-il.

Photo: LinkedIn

Lors de cette rare entrevue avec un média francophone, il a confirmé avoir annulé la réunion hebdomadaire à laquelle participent chaque mardi les membres du conseil à cause des différends qui en plombent le fonctionnement. « C’est simple, j’annule parce que ça tourne toujours en dispute », dit-il, se défendant de vouloir freiner le processus démocratique.

Par ailleurs, il critique vertement l’ancien grand chef Serge Otsi Simon, réélu chef en janvier 2023, un rôle équivalent à celui de conseiller. La semaine dernière, une juge de la Cour fédérale a forcé la réintégration de ce dernier au conseil ; il avait été exclu à la suite de l’annulation des résultats de l’élection partielle qu’il avait remportée en janvier.

Selon le grand chef Bonspille, M. Simon n’est pas « en mesure de savoir comment une communauté comme la nôtre doit être gérée ». Il poursuit : « Moi, j’ai été élu parce que je suis quelqu’un de transparent qui dit les choses et je suis imputable de mes actions. Si je fais une erreur, je l’admets. »

« Vers une réhabilitation du site »

L’intensification des dissensions au sein du conseil de bande arrive alors que la situation environnementale du site de l’entreprise G&R Recyclage suscite réactions et questionnements aussi bien à Québec qu’à Ottawa.

M. Bonspille admet que l’endroit est problématique. Il doit rencontrer prochainement la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et le ministre québécois Ian Lafrenière. « On n’a pas encore décidé du moment et d’une date précise, mais ça se fera bientôt. »

« Mon département environnemental et moi, on a déjà eu des discussions avec le gouvernement fédéral à ce sujet. J’ai aussi eu des discussions avec G&R Recyclage et les frères Gabriel. Et les choses avancent vers une réhabilitation du site », dit-il, sans toutefois détailler les initiatives prises.

Bien connue des autorités, la compagnie des frères mohawks Robert et Gary Gabriel a fait les manchettes à plusieurs reprises. Le ministère de l’Environnement du Québec a d’ailleurs dû révoquer son permis d’exploitation en 2020 après avoir constaté des manquements au fil des ans : entreposage de matières à l’extérieur de l’aire autorisée, réception de matériaux non autorisés (comme des résidus fins), absence de système de traitement des eaux, écoulement de lixiviat et d’eau noirâtre dans l’environnement.

Depuis, aucun plan de décontamination du site n’a été déposé. En avril, le ministère de l’Environnement du Québec disait au Devoir avoir « utilisé tous les recours nécessaires […] afin d’obtenir un retour à la conformité dans ce dossier », rappelant que le site de G&R Recyclage ne faisait pas partie du « passif environnemental du Québec ».

Au niveau fédéral, Environnement et Changement climatique Canada soutenait que le dossier n’était pas de son ressort, le renvoyant à Services aux Autochtones Canada.

Dans un courriel, un porte-parole de ce dernier ministère nous écrit que « l’usage qui est fait de ces terres relève des Mohawks de Kanesatake, et la responsabilité de la décontamination du lot revient à celui qui l’occupe, c’est-à-dire G&R Recyclage ».