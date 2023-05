Une ex-gardienne de Québec coupable d’avoir causé la mort d’une bambine de 10 mois

La Cour du Québec a reconnu vendredi une ancienne gardienne d’enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval coupable d’avoir provoqué la mort involontaire d’une bambine de 10 mois en la secouant violemment.

La sentence couronne un procès commencé en mai 2022, soit quatre ans après le décès tragique de la fillette, placée sous la garde de Katy Jomphe au moment de sa mort. La juge Sandra Rioux a estimé « invraisemblable » la version présentée par la défense, ponctuée, selon la magistrate, d’incohérences et de contradictions.

C’est en mai 2018 que le drame commence, au moment où l’ancienne gardienne lance un appel d’urgence. Les premiers répondants arrivés sur place trouvent la petite victime inconsciente sur le plancher de la garderie familiale. Ils tentent des manoeuvres de réanimation cardiorespiratoire avant de transporter l’enfant à l’hôpital, où elle arrive dans un état critique.

« La détérioration de son état est particulièrement rapide à l’hôpital », a souligné la juge en préambule d’une décision étoffée faisant plus de 100 pages. La bambine présente des signes inquiétants : du sang s’accumule dans sa boîte crânienne, les médecins diagnostiquent aussi une hémorragie rétinienne.

Trois heures après son admission aux urgences, l’enfant est en état de mort cérébrale. Elle mourra à 1 h 50 le 2 mai 2018, 16 heures après son entrée au CHUL.

La défense prétendait que l’enfant présentait dès son arrivée à la garderie, le matin du 1er mai, des symptômes anormaux. Dans son récit des événements, Katy Jomphe avait décrit une bambine amorphe, le regard vitreux, inanimé, qui refusait de jouer ou de manger et qui se tenait coite, sans expression.

Pourtant, a souligné la magistrate, l’ancienne gardienne, elle-même mère de trois enfants, « n’a absolument rien fait » devant l’état léthargique allégué du bébé. Katy Jomphe n’a à aucun moment contacté, souligne la juge, la famille de l’enfant pour l’informer de son état de santé supposément préoccupant.

Au cours de la matinée fatidique, Katy Jomphe, qui avait à sa charge plusieurs enfants et seulement quelques semaines d’expérience en service de garde, a téléphoné à sa soeur pendant 50 minutes sans mentionner non plus une seule fois les anomalies qu’elle dit avoir observées chez la victime.

Au cours de cet entretien, l’ancienne gardienne montrait des signes d’impatience à l’égard de la victime, selon le témoignage de sa soeur, et paraissait exaspérée par les pleurs de l’enfant, pestant même contre son refus de manger « sa crisse de banane. »

L’équipe de l’accusé prétendait que les blessures qui ont menées au décès de la petite fille avaient précédé son arrivée à la garderie. La juge, pendant près d’une heure, a taillé en pièces les expertises présentées par la défense, estimant celles-ci insuffisantes pour immiscer un doute raisonnable dans l’esprit du tribunal.

La juge Rioux a aussi écarté du revers de la main les explications fournies par l’ancienne gardienne, estimant celles-ci « incohérentes et invraisemblables ».

« Le tribunal ne la croit pas, a tranché la magistrate, et ne retient pas ses affirmations [...] Le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusée a secoué [la victime] avec assez de violence pour causer les blessures intracrâniennes qui ont menées à son décès. »

Katy Jomphe n’avait aucun antécédent judiciaire avant cette affaire. Son dossier doit revenir devant la cour le 8 juin prochain pour déterminer les audiences sur les représentations de la peine.

Katy Jomphe est passible d’une peine de prison à perpétuité. Le Code criminel ne prévoit aucune peine minimale en cas d’homicide involontaire, sauf si le crime implique une arme à feu. Dans ce cas, la personne reconnue coupable encourt une peine d’au moins quatre ans d’emprisonnement.