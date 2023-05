Les agriculteurs du Québec ont froid dans le dos

« On est sur l’adrénaline. On n’a vraiment pas eu le temps de penser à notre sommeil. » Sarah Côté Janelle, copropriétaire du Jardin des Buttes, une ferme fruitière biologique dans le Centre-du-Québec, est à bout de souffle. Cela fait trois jours qu’elle s’évertue jour et nuit à protéger ses cultures du gel.

Une part importante de ses récoltes est toutefois déjà perdue. « On travaille encore pour en sauver le plus possible, dit-elle, mais on doit avoir perdu à peu près 20 % de nos fraises ». Mme Côté Janelle n’est pas seule. Les agriculteurs et les vignerons du Québec ont été nombreux à partager leur désarroi sur les réseaux sociaux.

Le vignoble Les Pervenches, très populaire auprès des gastronomes et des restaurateurs de la province, a indiqué avoir subi son « plus gros épisode de gel en 24 ans ». Les vignerons se sont néanmoins voulus rassurants : « toute l’équipe était sur le pied d’alerte depuis lundi et les efforts ont payé ».

Presque tout le Québec était plongé au-dessous du point de congélation, dans les nuits de mardi à jeudi, cette semaine — près de 10 °C sous les normales saisonnières minimales. À la station météo de Danville, la plus proche de la ferme de Mme Côté Janelle, située à Tingwick, il faisait -3 °C dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Pas mal de choses ont gelé, explique l’agricultrice. On a 25 000 plants de fraises et au moins une fleur [sur environ cinq] dans chaque plan a gelé ». Pour protéger ses fraises, Mme Côté Janelle a couvert ses champs de couvertures thermiques, mais elles n’ont pas été suffisantes pour tout sauver.

Ses vergers de pommes, de poires et de prunes ont été beaucoup plus difficiles à protéger, raconte-t-elle. « On a dû faire des feux de barils, donc littéralement allumer de petits feux autour des arbres, pendant la nuit, pour réchauffer les vergers. Je ne sais pas encore à quel point ça a fonctionné, j’espère que ça va être plus facile ce soir », dit-elle.

Des situations imprévisibles

Pierre-Antoine Gilbert, professeur à l’Institut national d’agriculture biologique (INAB) du Cégep de Victoriaville, précise qu’il existe différentes méthodes pour protéger les terres du froid, mais que la météo demeure imprévisible et qu’il faut, autant que possible, prévoir ses récoltes en conséquence.

« Il ne faut pas se croire plus fort que la nature, lance-t-il. Si des agriculteurs lancent la production de leurs concombres et de leurs tomates dès maintenant pour avoir plus de rendement et qu’ils subissent quelques jours de gel, c’est certain qu’ils vont tout perdre ».

Le professeur explique qu’en plus des concombres et des tomates, les fraises et les framboises — très répandues au Québec — sont parmi les cultures les plus vulnérables aux intempéries, surtout au moment de la floraison. « De 0 °C à -1 °C, les plants peuvent mourir », explique-t-il.

Les vignes sont également très vulnérables face au gel. M. Gilbert explique que les températures élevées arrivent de plus en plus hâtivement au printemps, ce qui favorise le volume des productions, mais que si du gel survient après l’éclosion des bourgeons, comme ce fut le cas cette semaine, les vignes s’avèrent d’autant plus menacées.

« En France et en Suisse, j’ai connu des vignerons qui ont perdu jusqu’à 90 % de leurs récoltes à cause du froid, dit-il. Heureusement, je ne me souviens pas d’exemples aussi dramatiques au Québec, mais ça peut quand même être très grave. »

Selon M. Gilbert, les consommateurs peuvent d’ailleurs contribuer à soutenir les producteurs locaux, lorsqu’ils traversent de telles épreuves : « Ce sera peut-être encore plus important d’acheter des fraises du Québec cette année ».

Mme Côté Janelle espère quant à elle que le froid des derniers jours aura causé plus de peur que de mal. « On navigue entre un mélange d’espoir et de désespoir. Mais avec tout le travail qu’on a mis, c’est l’espoir qui nous tient. Tout n’est pas perdu. »