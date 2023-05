Québec paie pour attirer les étudiants étrangers alors qu’Ottawa les refuse

Même si les deux ordres de gouvernement souhaitent que les étudiants étrangers s’installent définitivement, ceux-ci font face à d’importantes embûches tant pour leur attraction que pour leur rétention. Devant ces « incohérences » documentées dans leur nouvelle étude, l’Institut du Québec (IdQ) recommande notamment d’accélérer l’accès à l’immigration permanente pour les diplômés étrangers et de les inclure dans les consultations à venir à Québec.

Près de la moitié des étudiants étrangers admis par une université québécoise se sont vu refuser le permis d’études par le gouvernement fédéral, notent les auteurs du document. L’un des principaux motifs invoqués par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) était que « l’étudiant risquait de ne pas retourner dans son pays d’origine ».

Cette raison entre « en contradiction directe » avec l’objectif de les retenir après leur diplomation, remarque Emna Braham, directrice générale de l’IdQ et coautrice de l’étude.

Comme l’avait démontré Le Devoir en 2021, les taux de refus des étudiants étrangers sont plus élevés au Québec qu’ailleurs au Canada. Ils sont notablement hauts pour les étudiants africains et francophones et pour ceux qui étudient en région. L’IdQ constate maintenant que cette tendance s’est poursuivie en 2021 et en 2022 : 72 % des demandes de permis d’études effectuées par des étudiants d’origine africaine ont été refusées, « ce qui désavantage le Québec qui recrute surtout dans ce bassin », écrivent les deux experts et coauteurs de l’étude.

Aujourd’hui, les étudiants étrangers ne peuvent plus compter sur un accès rapide à l’immigration

La province dépense pourtant des millions de dollars pour recruter à l’étranger. Seulement en 2021, le gouvernement a conclu des ententes de près de six millions de dollars avec diverses organisations pour « l’attraction et la rétention » d’étudiants étrangers. « Ils organisent aussi des activités pour inciter les étudiants à rester une fois qu’ils sont sur place », rappelle Daye Diallo, économiste principal à l’IdQ et coauteur de cette étude. Il cite également l’initiative Je choisis Montréal, qui s’adresse directement à ce public. Les établissements d’enseignement ont aussi leurs propres opérations de séduction à l’international, ajoute sa collègue en entrevue.

« L’impact de ces investissements pourrait toutefois être limité par des procédures qui n’ont actuellement plus leur raison d’être », dit ainsi Mme Braham. L’IdQ propose donc d’éliminer l’exigence de retourner dans son pays d’origine au moment d’accepter ou non une demande de permis d’études.

Un avenir bouchéaprès les études ?

Malgré ces refus, le nombre de permis d’études a tout de même monté en flèche au Québec ces dernières années, passant de 37 900 en 2017 à plus de 54 000 en 2022. Ces personnes ont « d’importants atouts », comme le reconnaissent déjà les pouvoirs publics. Ils ont vécu ici, se sont déjà adaptés, ont un réseau et un diplôme qui répond aux exigences québécoises, notent les deux auteurs. « C’est pour toutes ces raisons qu’ils sont considérés comme des candidats de choix », insiste la directrice de l’IdQ.

Le temps d’accès à la résidence permanente est également plus long ici que dans le reste du pays. Cette fois, les deux ordres de gouvernement en sont responsables.

D’une part, Québec exige une expérience de travail de 12 à 18 mois après la diplomation avant d’accéder au Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Cette voie d’accès à l’installation permanente a d’ailleurs connu une chute extrême des admissions depuis sa dernière réforme.

D’autre part, IRCC met plus de temps à traiter les demandes de résidence permanente provenant du Québec par rapport à celles venant des autres provinces. Ceux qui ont étudié en Ontario ou en Alberta, par exemple, peuvent accéder en quatre mois au programme Entrée express s’ils répondent aux critères. Un étudiant étranger au Québec attend en moyenne 21 mois pour voir sa demande de résidence permanente aboutir.

« Aujourd’hui, les étudiants étrangers ne peuvent plus compter sur un accès rapide à l’immigration », résume M. Diallo.

C’est que la stratégie d’attraction « n’est pas explicitement considérée lors de la planification de l’immigration permanente », notent les chercheurs. En d’autres mots, alors que la cible de résidents permanents reste la même depuis 2009, le nombre d’étudiants étrangers est en hausse, ce qui crée un « goulot d’étranglement », nomment-ils.

Les auteurs soulignent plus généralement l’importance de considérer l’immigration temporaire dans les consultations à venir. Ils indiquent que « les résidents temporaires constituent désormais la partie la plus importante des flux de nouvelles personnes qui s’établissent au Québec ».

L’IdQ recommande donc de mieux prendre en compte cette augmentation, notamment dans l’établissement des seuils d’immigration, pour en finir avec une partie de ces « incohérences ».