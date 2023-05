L’ultime combat d’une boxeuse afghane

Shahla Sekandari est habituée à se battre. Cette Afghane d’origine s’est battue tant de fois contre les injustices et la discrimination envers les femmes dans son pays... mais elle s’est aussi souvent battue au sens propre du terme. Avec des gants de boxe. Dans un vrai ring. À Kaboul.

« J’ai fait du judo pendant 3-4 ans mais ce n’était pas pour moi. Ce que je voulais faire, c’était de la boxe », lance-t-elle, dans un grand sourire. « Mon père avait été dans l’armée, à l’époque de [l’invasion] russe. Il a toujours aimé ce sport et il me disait : “Toi aussi tu vas en faire.”»

Assise dans des vêtements confortables sur un divan de son salon à Pierrefonds, Shahla Sekandari, mère de trois enfants, bientôt quatre, raconte son adolescence hors du commun, vécue à son retour à Kaboul en 2001 après un exil forcé au Pakistan. La guerre ayant fait ses ravages, sa famille a dû vivre sous une tente, plantée sur les ruines de la maison familiale à Kaboul. Shahla, elle, n’en avait que pour le sport.

« Mon père a vu quelque chose en moi. Je l’ai aidé à reconstruire notre maison avec mes frères, je faisais des tâches que les hommes faisaient. Il me disait : “tu es mon fils” », dit Shahla en riant, en se rappelant ce qui semble avoir été de tendres souvenirs pour elle.

En Afghanistan, peu de femmes pouvaient s’adonner au sport sans recevoir des menaces. Cela n’a pas empêché Shahla, une jeune fille « avec trop d’énergie » et fan de Mohammed Ali, comme elle se décrit elle-même, d’enfiler sa première paire de gants à 14 ans. Et même de rêver des Olympiques.

« Je savais que c’était difficile, les coups, mais je ne me suis jamais plaint. Me battre, cela faisait partie de ma vie. »

Combat contre les préjugés

Sorti en 2012, le film de l’ONF The Boxing Girls of Kabul, du réalisateur canadien Ariel Nasr, raconte avec beaucoup de sensibilité le combat de Shahla, et de deux autres adolescentes, qui s’entraînent avec les moyens du bord envers et contre tout. Pendant que les jeunes filles rêvent des Jeux olympiques de Londres de 2012, la caméra de Nasr documente tous les coups qu’elles ont dû encaisser, à commencer par le manque de soutien et les insultes.

Shahla Sekandari se cachait même de certains membres de sa famille. Jusqu’à ce qu’ils la voient tous à la télévision, alors qu’elle rentrait d’un championnat au Vietnam, une médaille de bronze au cou. « C’était… super », dit-elle, ressentant encore la joie de ce moment unique.

Le combat pour pouvoir boxer n’en était pas moins quotidien, intervient Maiwand, le mari de Shahla, qui la regarde avec beaucoup de fierté depuis le début de l’entrevue. « Elle savait que quand elle quittait la maison, tout pouvait arriver. »

Quelques mois avant les Jeux olympiques de Londres, Shahla a été contrainte de cesser l’entraînement. « J’étais enceinte et je ne pouvais plus continuer », dit-elle, sans le moindre regret. « Notre fille, c’est elle notre médaille d’or », interrompt son mari, tout sourire.

Shahla a continué de vivre sa passion et la Fédération afghane de boxe l’a même sélectionnée comme assistante-entraîneuse, ce qui a beaucoup dérangé dans ce monde d’hommes. « On m’a menacée », dit-elle. Elle croit que c’est parce qu’elle se tenait debout devant la culture de la corruption qui était bien enracinée à l’époque.

En 2014, alors qu’elle participait à des ateliers de leadership au féminin aux États-Unis, elle comprend qu’elle ne remettra plus les pieds en Afghanistan. « Je recevais beaucoup de menaces. Mon mari [resté à Kaboul] a même dû déménager avec mes enfants », raconte-t-elle. « J’avais de plus en plus d’ennemis. Chez les talibans aussi. J’ai compris que si je retournais là-bas, je ne serais plus en vie. »

Avec une jeune Afghane dans la même situation, Shahla a mis le cap vers l’inconnu, traversant le chemin Roxham, jusqu’au Québec où elle a demandé l’asile. Après 18 mois d’attente, elle a enfin pu retrouver son mari et ses enfants, grâce au statut de réfugié qu’elle avait obtenu.

L’ultime combat

Depuis la chute de Kaboul en août 2021, Shahla Sekandari s’est engagée dans un ultime combat — pour ne pas dire un combat ultime : celui de ramener auprès d’elle trois de ses frères et soeurs. « La famille a éclaté », déplore-t-elle, encore sous le coup de l’émotion. Deux de ses frères ont fui en Allemagne et ses parents ont pu se réfugier au Danemark, car sa mère travaillait pour l’ambassade. Mais Laila, Engila et Dawood, des étudiants en droit et en musique dans la vingtaine, sont bloqués au Pakistan. « Ils vivent tous les trois dans une pièce, c’est là qu’ils cuisinent aussi. Il fait très chaud et l’électricité manque tout le temps », dit-elle, en évoquant les menaces d’extorsion auxquelles ils font face. « Ils sont déprimés. »

Dans sa croisade pour faire venir son frère et ses soeurs, Shahla a pu compter sur le soutien du réalisateur Ariel Nasr, devenu un ami, mais aussi de la Montréalaise Sheila Laursen, qui, touchée par cette histoire, a convaincu l’Église unitarienne de Montréal de parrainer les trois jeunes Afghans. Or, comme le révélait Le Devoir la semaine dernière, aucun des dossiers de parrainage privé déposés lors de l’appel de candidatures en janvier 2022 n’a encore été traité par le gouvernement du Québec.

« J’espère voir un jour ma famille à mes côtés. Je ne voudrais pas que ce ne soit qu’un rêve », dit Shahla. Et à voir sa détermination, on comprend qu’elle ne laissera jamais laisser tomber les gants.