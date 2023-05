Rapprocher les gens de tous les âges et de toutes les cultures

Ce texte fait partie du cahier spécial Intergénérations

Bien que les mentalités évoluent au fil du temps, les préjugés en lien avec l’âge et l’origine culturelle persistent au sein de la société. Briser les tabous et l’isolement intergénérationnel et interculturel fait partie des missions poursuivies par le forum Regards croisés entre générations et cultures qui aura lieu le 24 mai prochain à l’hôtel de ville de Longueuil.

Présenté dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle, ce forum fait suite à la série balado Paroles de générations réalisée l’année dernière par l’organisme Intergénérations Québec. Le balado abordait de nombreux thèmes, dont le choc culturel, les tabous et l’inclusion.

« Le projet visait à instaurer un dialogue entre les générations qui provenaient de diverses cultures afin de déconstruire les préjugés et les discriminations en lien avec le racisme et l’âgisme. C’est ce qui nous a poussés à envisager la thématique actuelle du forum Regards croisés entre générations et cultures, qui porte sur une combinaison d’approches intergénérationnelles et interculturelles », explique Fatima Ladjadj, directrice d’Intergénérations Québec.

Une porte-parole qui embrasse la diversité

L’animatrice et porte-parole de l’événement est la comédienne Anna Beaupré Moulounda. Il s’agit d’un mariage naturel quand on s’intéresse à la généalogie de la femme née en Abitibi. « Mon père est congolais, mamère est québécoise et le père de mesenfants est un immigrant. L’interculturalité est donc une réalité à laquelle j’ai été exposée très jeune », raconte-t-elle.

À travers les yeux de ses parents, la comédienne a vite compris les défis que pouvaient représenter les différences culturelles, qu’elle considère aujourd’hui comme étant une richesse. « S’inspirer de la culture des autres demande une ouverture d’esprit et une remise en question. Ça exige d’ouvrir ses horizons et de se frotter à d’autres façons de vivre, à d’autres façons de faire », avance-t-elle.

La comédienne vit aussi les relations intergénérationnelles au quotidien. « J’habite un duplex et ma mère habite en haut. Mes enfants voient le duplex comme une grande maison. Vivre aussi proche de ma mère leur a permis de développer une relation incroyable avec leur grand-mère. Cette relation est riche, car elle leur donne accès à différentes visions de la vie. »

Lutter contre les préjugés

Fatima Ladjadj soutient que la communication et la connaissance de l’autre favorisent le rapprochement entre les générations et les cultures. « Le fait de mieux se connaître peut lever plusieurs préjugés. Il faut donc créer une proximité intergénérationnelle, mais surtout une proximité naturelle en créant des milieux quotidiens où les générations pourront se côtoyer, que ce soit dans les milieux de travail, de loisirs ou au sein du politique », affirme la directrice d’Intergénérations Québec.

À la tête de l’organisme depuis plus de 12 ans, Fatima Ladjadj remarque que, faute de financement, plusieurs projets mettant en avant la proximité intergénérationnelle dans les milieux quotidiens tombent dans l’oubli.

« J’ai l’impression que les pouvoirs publics ne s’intéressent pas beaucoup à la cohabitation intergénérationnelle », constate-t-elle. Or, les milieux d’action sont plutôt favorables à ce type d’initiatives et la littérature démontre de nombreux bienfaits à la cohabitation intergénérationnelle.

« C’est parfois le politique et les administrations municipales qui ne suivent pas », déplore-t-elle. Elle se réjouit cependant de la décision du gouvernement qui a décidé d’intégrer des garderies dans cinq résidences pour personnes âgées. Et d’autres pourraient emboîter le pas.

Un vent d’espoir

Pour Fatima Ladjadj, il est possible d’impulser un changement en créant un véritable élan de solidarité intergénérationnel et interculturel. Tendre vers une mixité générationnelle et culturelle afin de lever les appréhensions est un premier pas.

« Le rapprochement entre les générations peut servir de levier pour remédier à différents problèmes sociétaux, mais aussi de levier dans la lutte contre toutes sortes de préjugés. Les jeunes, les personnes âgées et les personnes issues de l’immigration ont beaucoup à s’apporter puisqu’ils sont tous à risque de vivre une discrimination et une exclusion sociale. En combinant les luttes contre l’âgisme et le racisme, tout le monde est gagnant », conclut-elle.

Le forum du 24 mai réunira des chercheuses et des chercheurs ainsi que des organismes et des citoyens engagés dans les enjeux en lien avec le racisme et l’âgisme. L’objectif sera de trouver des pistes de solution et d’inclusion pour tous.

Inscription au forum Regards croisés entre générations et cultures, qui aura lieu le 24 mai à l’hôtel de ville de Longueuil à intergenerationsquebec.org/forum2023.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.