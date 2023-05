Annonce en santé mentale

Les difficultés sont multiples pour les familles qui tentent de soigner un proche atteint d’un grave problème de santé mentale. Plusieurs déplorent depuis des années que la loi ne réduit pas le phénomène des portes tournantes — lorsque les allers-retours à l’hôpital se répètent — et entraîne des lourdeurs liées à la judiciarisation.

Le ministre québécois responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, qui a récemment évoqué l’idée de miser davantage sur les soins à domicile, fera une annonce sur la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (surnommée P-38) à 10 h à Montréal.

Le ministre sera accompagné du directeur national des services en santé mentale et en psychiatrique légale au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Dr Pierre Bleau, et du président de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice, le chercheur Pierre Noreau.