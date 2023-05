Un rare pont de fer centenaire bientôt détruit à Saint-Valérien-de-Milton?

Un rare pont en fer centenaire sera-t-il détruit ? En Montérégie, la MRC des Maskoutains souhaitait préserver l’ancienne structure verte qui enjambe la rivière Noire. Mais devant la pression d’agriculteurs locaux, la MRC se dédit. Elle plaide désormais pour sa destruction. Des avis d’experts soulignent pourtant l’importance patrimoniale majeure de ce pont à poutres triangulées en acier, désormais très peu commun.

Le pont Paré est situé dans l’arrière-pays de la petite municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. Des ouvrages de ce type, il en reste tout au plus une dizaine au Québec. De type Baltimore, avec ses demi-membrures de fer, ce pont est apparemment le plus long du genre encore debout au Québec. Il a été érigé juste après la Première Guerre mondiale.

De tels ouvrages d’ingénierie avaient, au début du XXe siècle, supplanté les traditionnels ponts couverts en bois. Dans l’attente patiente de sa réfection, le pont Paré est fermé à la circulation depuis 2014.

Si la MRC insiste désormais pour le détruire, à l’instar de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton qui abonde dans le même sens, c’est en raison de pressions exercées par quelques agriculteurs riverains. Au nom d’équipements de plus en plus surdimensionnés, des agriculteurs ont fait valoir qu’ils souhaitaient bénéficier d’un ouvrage neuf, plus large. Cela les dispenserait de devoir franchir plus loin le lit de la rivière. Ces voix favorables à la destruction se sont imposées à la municipalité de même qu’à la MRC.

Depuis l’hiver, la MRC des Maskoutains a changé complètement son fusil d’épaule à l’égard du pont Paré. L’ouvrage d’ingénierie conçu par la MacKinnon Steel Company Limited qu’elle souhaitait préserver, voici qu’elle plaide pour qu’il soit démoli. Elle a aboli une résolution qu’elle avait adoptée en 2020 pour la préservation de ce pont.

En principe, la nouvelle loi sur le Patrimoine culturel confie aux MRC la responsabilité de veiller à la protection du patrimoine québécois sur son territoire.

Un grand intérêt patrimonial

Deux rapports d’expertise, l’un de 2010 et l’autre de 2022, réalisés par la firme indépendante Patri-Arch, affirment que le pont est d’un très grand intérêt patrimonial, tout en soulignant sa valeur pour la collectivité. Le Devoir a pu consulter ces rapports. Le pont est jugé d’un intérêt patrimonial supérieur, notamment en raison de son intégrité et de sa rareté. Par ailleurs, la Commission du patrimoine maskoutain s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur l’importance de préserver de telles infrastructures.

Avant de changer son fusil d’épaule ce printemps, la MRC des Maskoutains soutenait elle-même que « les ponts métalliques sont des objets rares et d’intérêt ». Elle indiquait aussi que le pont Paré constitue « un important repère identitaire » qui marque comme nul autre « le paysage culturel » de la région.

La MRC des Maskoutains s’était fermement engagée à préserver le pont Paré, en indiquant qu’un autre pont du même type — l’avant-dernier de la région — avait déjà été sacrifié aux démolisseurs il y a quelques années.

Le dernier

Le pont Paré est bien le dernier de ce type sur tout le territoire de cette MRC, confirme un document caviardé obtenu par Le Devoir en vertu de la loi d’accès sur l’information.

Selon François Dufaux, professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval, et l’architecte spécialiste en patrimoine Anne Vallières, la présence des ponts sur la rivière Noire permet de découvrir des vallons. Ces bandes étroites, formées par les méandres des rivières, constituent des « trésors cachés » au coeur du territoire agricole et de ses paysages exceptionnels.

Avant que le ministère des Transports, dans les années 1970, adopte le vert pour l’ensemble des ouvrages du genre, ce pont qui franchit la rivière Noire était de couleur grise.

Des ponts de bois fragiles, de propriété privée, permettent d’abord aux premiers paroissiens du hameau de l’Égypte, qui deviendra plus tard Saint-Valérien, de traverser la rivière Noire. Une curieuse appellation plantée au milieu du paysage jusqu’à aujourd’hui. Les habitants de ces espaces de colonisation nommaient un rang le Japon, non loin de là, pour signifier qu’ils étaient là, en quelque sorte, au bout du monde. C’est vers cet espace de mémoires que traverse encore le pont Paré.

Le pont permet le passage d’un seul véhicule à la fois. Il tolère au plus une charge de 12 tonnes. Planté au milieu d’un paysage champêtre, ce pont est utilisé surtout par la population environnante et par quelques usagers de chalets saisonniers.

Devoir d’exemplarité

Le ministère de la Culture et des Communications s’est retrouvé, selon les documents obtenus par Le Devoir, à insister auprès de la MRC pour que ce pont soit conservé. En vertu de la nouvelle loi sur le patrimoine, une MRC devrait en principe faire preuve d’exemplarité en matière de protection du patrimoine.

C’est cette même MRC, dont le siège se trouve à Saint-Hyacinthe, qui avait lancé il y a quelques mois un vaste mouvement afin que l’État veille à favoriser de meilleures conditions d’assurabilité des maisons anciennes sur tout le territoire québécois. Jusqu’ici, des centaines de municipalités ont adopté des résolutions calquées sur celle produite par cette MRC. Elles espèrent que l’État québécois en fera davantage de ce côté.

Dans un document caviardé de la Direction de la Montérégie du ministère de la Culture et des communications (MCC) qu’a pu consulter Le Devoir, on apprend que l’État demande à son tour à cette MRC d’en faire plus. Malgré « l’absence de classement du pont Paré », le ministère considère bel et bien, au contraire de la MRC, que le pont Paré « mérite d’être conservé en raison de son grand intérêt patrimonial ».

La direction régionale du MCC rappelle par la même occasion que les MRC et les municipalités ont le pouvoir, en vertu de la loi, de citer des ouvrages patrimoniaux pour en assurer la protection et la pérennité. Dans le cas présent, tant la MRC que la municipalité plaident au contraire pour la destruction d’un bien dont l’intérêt patrimonial s’avère solidement documenté.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) affirme au Devoir que les modalités pour la réfection du pont sont toujours à l’étude. « Le projet chemine bien », assure-t-on. Mais l’échéancier des travaux à venir n’est toujours pas connu, même si le pont est fermé depuis bientôt une décennie. « On travaille à sa réhabilitation », a indiqué une porte-parole.

Pour le MTMD, il ne fait pas de doute en tout cas que cet ouvrage « présente un intérêt patrimonial élevé ». La porte-parole régionale pour la Montérégie indique d’ailleurs au Devoir que, « lorsque l’évaluation par des experts révèle un indice patrimonial élevé, le Ministère doit prendre les mesures nécessaires avec ses partenaires pour en assurer la préservation ». Qui, au bout du compte aura raison devant ce vieux pont ?