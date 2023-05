Une nouvelle escouade de renseignement criminel pour contrer la violence par arme à feu est créée

Une nouvelle escouade policière a été créée pour lutter plus adéquatement contre la violence avec armes à feu, pour se consacrer spécifiquement au renseignement criminel.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, en a fait l’annonce mardi à Montréal, lors de l’ouverture du premier séminaire de la Sûreté du Québec (SQ) sur le phénomène des violences armées.

Québec octroie un budget de 7,5 millions $ pour le fonctionnement de cette escouade intégrée, qui va tirer ses forces et ses agents attitrés des forces policières suivantes : la SQ et les services de police de Laval, de Montréal et de Longueuil.

L’escouade aura aussi comme mandat d’infiltrer les réseaux sociaux, a précisé le ministre Bonnardel.

Son utilité découle du fait que le renseignement criminel était le seul domaine pour lequel il n’y avait pas encore de services intégrés, c’est-à-dire qui alliait différentes forces policières, a expliqué l’inspecteur-chef Benoit Dubé, directeur des enquêtes criminelles à la SQ.

L’autre raison est le développement de la technologie et des réseaux sociaux.

« Il faut maximiser la vigie des réseaux sociaux, là où des criminels s’affichent et font des démonstrations de force avec des armes. » Des individus sont ensuite surveillés et un dossier peut être constitué.

Tous les renseignements colligés seront « prémâchés », dit l’inspecteur Dubé, pour ensuite être retournés aux divisions d’enquêtes des forces policières concernées.

La SQ assume le leadership de l’escouade car les réseaux sociaux n’ont pas de territoire géographique. Le délinquant qui y met en vente une mitraillette peut se trouver physiquement dans n’importe quelle municipalité.

Le séminaire sur le phénomène des violences armées dure deux jours. Il vise à décortiquer le phénomène et à trouver des pistes de solutions. Des dizaines de chefs de police et des responsables de diverses stratégies, dont celles de prévention, y assistaient.