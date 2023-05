Le rapport de la VG de Montréal

La vérificatrice générale de la Ville de Montréal, Michèle Galipeau, présentera son rapport annuel au conseil municipal vers 10 h 30, puis tiendra un point de presse à 13 h 30.

Dans le document, publié lundi sur le Web, Mme Galipeau critique la gestion des déversements d’eaux usées par la métropole. Elle note aussi que la Ville n’a pas identifié tous les bâtiments patrimoniaux sur son territoire et qu’elle connaît mal leur état.

La Ville réagira plus tard dans la journée, lors d’une conférence de presse prévue à 15 h 30. La présidente du comité exécutif et responsable des finances, Dominique Ollivier, et le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne, commenteront alors ce rapport.