Justin Trudeau a fait escale en Alberta pour un compte rendu des feux de forêt

En route lundi pour un voyage officiel en Asie, le premier ministre Justin Trudeau s’est arrêté à Edmonton afin de rencontrer des militaires déployés pour lutter contre les incendies de forêt en Alberta, qui se sont aggravés avec le beau temps de la fin de semaine.

Lors d’une escale à la base militaire d’Edmonton, M. Trudeau, accompagné du ministre de la Protection civile, Bill Blair, a été informé des nouvelles menaces liées à la hausse des températures et à la sécheresse en Alberta.

Environ 300 militaires canadiens sont déployés dans toute la province pour lutter contre les feux de forêt, qui ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et leurs propriétés rurales.

Avant la rencontre d’information, le ministre Blair a déclaré qu’un tel niveau d’activité d’incendie en Alberta était « presque sans précédent ». Il a précisé qu’Ottawa était en pourparlers avec les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique pour faire venir des pompiers supplémentaires.

Des réservistes, vêtus de combinaisons jaunes et de casques de sécurité bleu vif, ont traversé une forêt carbonisée près de Drayton Valley, en fin de semaine.

Aux côtés des pompiers, ils ont utilisé de la machinerie, des pelles et de l’eau pour éteindre les arbres fumants et les points chauds. Des photos de l’opération montrent des militaires dans des forêts enfumées autour de véhicules incendiés.

Adam Norris arrosait sa propriété près de Drayton Valley, lundi matin, plus d’une semaine après qu’un incendie a incendié sa ferme et ses terres. Une maison, un garage, des véhicules, des animaux et des biens familiaux irremplaçables ont été perdus.

« Je fonctionne avec beaucoup de café et d’adrénaline », a déclaré M. Norris alors qu’il continuait à lutter contre les points chauds qui se sont embrasés sous la chaleur de la fin de semaine.

À (re)lire Inquiétudes des agriculteurs albertains pris dans les feux

Les autorités préviennent que la hausse des températures, qui a été un problème pour les équipes qui combattent les incendies dans le nord de la province, devient maintenant une préoccupation dans le sud.

Josée St-Onge, d’Alberta Wildfire, a déclaré que les conditions dans le sud ne sont pas aussi extrêmes, mais que le gouvernement pourrait devoir déplacer des ressources pour être prêt à réagir rapidement sur de nouveaux foyers.

Mme St-Onge indiquait dimanche que les équipes de pompiers se trouvaient dans les forêts des Rocheuses et de Calgary, dans le sud, et pourraient être renforcées par des ressources du nord ou de l’extérieur de la province.

86 feux actifs

Le nombre de personnes évacuées en Alberta est passé à plus de 19 300 dimanche, avec 23 des 86 incendies de forêt actifs considérés comme « hors de contrôle » lundi matin.

Les équipes ont fait d’importants progrès dans la lutte contre l’incendie qui menace le comté de Brazeau, au sud-ouest d’Edmonton, qui comprend la ville de Drayton Valley, ont annoncé lundi les autorités du comté.

« Aujourd’hui, il fera à nouveau chaud et sec, mais les équipes continuent d’éteindre les points chauds près des résidences », a-t-on indiqué.

Plus de 200 personnes travaillent sur la ligne de feu, a indiqué le comté, ajoutant que des analyses thermiques ont été utilisées pour identifier les points chauds.

M. Norris sait bien que de nombreux voisins et d’autres membres de la communauté sont impatients de rentrer chez eux. Mais ce n’est tout simplement pas sécuritaire, a-t-il dit. « Il y a des endroits qui s’enflamment encore ici », a-t-il mis en garde.

Les membres de la communauté crie de Little Red River, dans le nord de l’Alberta, qui fait l’objet d’un ordre d’évacuation depuis près de deux semaines, éprouvent des difficultés, a fait savoir Darryel Sowan, coordonnateur des communications pour la gestion des urgences du village. Il y a eu là des dégâts importants, des maisons sont détruites et le feu de forêt reste incontrôlable.

« [La] communauté fait du mieux qu’elle peut dans les circonstances, mais [tout le monde] veut bien sûr rentrer chez eux », a déclaré M. Sowan dans un courriel.

Ailleurs dans l’Ouest

Les incendies de forêt ont également été une préoccupation dans les provinces et territoires voisins.

Certaines parties de la région de Peace River, en Colombie-Britannique, sont toujours sous le coup d’ordres d’évacuation. Dans le sud des Territoires du Nord-Ouest, la première nation K’atl’odeeche a ordonné une évacuation dimanche après-midi.

Et en Saskatchewan, un feu de forêt près de la communauté nordique de Buffalo Narrows a déclenché l’état d’urgence. Certains résidents partent parce que la fumée nuit à leur santé et qu’il n’y a plus de courant.

Les incendies dans l’Ouest ont fait dériver de la fumée jusqu’en Ontario. Environnement Canada a émis des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour le nord de la Saskatchewan, le Manitoba et le nord-ouest de l’Ontario.

Le ministère fédéral souligne que les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée des feux de forêt sur leur santé.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse Meta et de La Presse canadienne pour les nouvelles.